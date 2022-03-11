Резников – военнообязанным: Будьте на контакте с центром комплектования по месту проживания

"В государстве объявлено военное положение, идет мобилизация. Командование вооруженных сил просит вас не терять контакт. Будьте на связи, не теряйтесь. Вы нужны стране! Если вы переехали с семьями в другие регионы, сообщите в местный центр комплектования и социальной поддержки. Никто не будет забирать неподготовленных людей в армию и отправлять на фронт. В этом нет смысла. Наоборот. Наша армия останавливает более многочисленного врага, потому что она мотивирована, лучше обучена и вооружена. Мы не победим Россию количеством. Мы преодолеем ее качеством", – заявил министр.

По его словам, в боевые подразделения будут отправляться те, у кого есть соответствующие навыки, оружие и оснащение.

"Просто будьте на контакте с центром комплектования по месту проживания. Это нужно не только для обороны, но и для страны и экономики. Чтобы мы понимали все возможности и могли планировать", – сказал Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)