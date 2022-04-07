Центр гуманитарной миссии в Запорожье принял уже 1700 тонн помощи украинцам

"Каждый день волонтеры центра собирают, сортируют и распределяют гуманитарную помощь туда, где она наиболее нужна. Наборы состоят из продуктов питания и товаров первой необходимости. Это мука и крупы, сахар и сгущенка, подсолнечное масло, консервы и другие продукты. Также есть медикаменты, средства индивидуальной гигиены, в том числе для детей. В хабе приняли и обработали почти 1700 тонн груза", – сообщили в "Метинвесте".

В пресс-службе добавили, что от Фонда Рината Ахметова запорожские волонтеры собрали и отправили 2 тыс. продуктовых наборов в Харьков, еще 5,5 тыс. – в Луганскую область, в самом Запорожье продуктовые наборы от Фонда начали раздавать в офисе "Зеленого центра "Метинвест".

"В запорожском центре работают около 200 волонтеров – сотрудников "Запорожстали". Благодаря их работе в сутки можно сформировать до 10 тыс. жизненно необходимых продуктовых наборов. Большие объемы помощи в Запорожье поступают из-за границы. В первые дни войны в Польше на базе "Метинвест Польша" создали хаб, на днях открыли второй центр, чтобы поскорее доставлять помощь", – отметили в компании.

В "Метинвесте" сообщили, что центры аккумулируют помощь со всего мира, Украину уже поддержали Румыния, страны Балтии, Нидерланды, Германия, Польша.

"У нас есть необходимый опыт предоставления гуманитарной помощи и спасения людей. Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" реализуется в координации с Фондом Рината Ахметова, который с 2014 года занимается помощью пострадавших от войны регионов и помог выжить более 5 млн человек, – рассказал руководитель проекта "Спасаем жизнь" Александр Вишняков.

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