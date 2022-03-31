Бизнесы СКМ Ахметова развернули гуманитарный проект "Спасаем жизнь"

117 тонн продуктов уже приехали в Украину, их собирают более 200 волонтеров – сотрудников компании "Метинвест" на сортировочном центре в Запорожье Фото: savinglives.scm.com.ua

В компании отметили, что в Украину уже приехало 117 тонн продуктов, которые собирают более 200 волонтеров – сотрудников компании "Метинвест" на сортировочном центре в Запорожье.

В марте – апреле 2022 года в рамках проекта "Спасаем жизнь" бизнесы СКМ контрактуют в Европе, доставляют в Украину и формируют не менее 400 тыс. наборов выживания, частично они уже переданы жителям, другая часть сформирует стратегический запас провизии для каждого из шести городов.

"Вся помощь из Европы идет к хабу в Польше, где собирают оптовые отправления. Далее продукты доставляются в координации с правительством Украины в города и регионы. Там уже идет активное сотрудничество с местными властями, а также привлекаются местные волонтеры и сотрудники компании по распределению помощи", – сказано в сообщении.

Основные города – партнеры проекта "Спасаем жизнь" в Украине – Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Каменское, Покровск, Курахово. Это города, которые уже атакованы или могут быть атакованы Российской Федерацией, объяснили в пресс-службе СКМ.

Гуманитарный проект открыт для сотрудничества с международными компаниями, желающими приобщиться к помощи. Финансовую помощь или гуманитарный груз можно передать через фонд Do It Together.

Война России против Украины. Главное (обновляется)