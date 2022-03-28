Бизнесы СКМ за 2021 год заплатили 86,5 млрд грн налогов

Украинские бизнесы СКМ в 2021 году направили рекордную сумму налогов за свою более чем 20-летнюю историю, сообщили в компании Фото: 34.ua

За 2021 год в центральный бюджет Украины было направлено 73,3 млрд грн налогов – на 84% больше, чем за 2020-й.

В местные бюджеты отчисления составили 13,1 млрд грн – на 42% больше.

В модернизацию и основные фонды инвестиции выросли по сравнению с 2020 годом на 75% – до 44,8 млрд грн.

На социальные программы СКМ направила 13,2 млрд грн, в том числе почти 8 млрд грн на охрану окружающей среды и почти 3,5 млрд – на безопасность труда.

"Украинские бизнесы СКМ в 2021 году направили рекордную сумму налогов за свою более чем 20-летнюю историю. 86 млрд грн. Это наш вклад в развитие, силу, достойную жизнь Украины и украинцев. И тогда, и сейчас мы в Украине и с Украиной. Вместе с капитальными инвестициями и социальными инвестициями СКМ наш вклад в развитие Украины в прошлом году превысил 140 млрд грн. Сейчас, когда Россия ведет в Украине разрушительную и разрушающую войну, главная задача бизнесов СКМ в Украине – работать. Делать все возможное и даже больше, чтобы предприятия производили продукцию, давали людям рабочие места и зарплаты, а бюджету – налоги", – сказано в заявлении.