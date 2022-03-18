"Никаких бумаг". Шмыгаль объявил об упрощении таможенных процедур в Украине

Шмыгаль: Кто хочет оставаться на общей системе, платит лишь НДС Фото: kmu.gov.ua

"Правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур. Мы ставим цель создать самую быструю таможню в мире. Никаких бумаг на таможне", – сказал он.

Премьер отметил, что оформление будет происходить по декларативному принципу, "без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей" – сразу после принятия и вступления в силу изменений в Таможенный и Налоговый кодексы.

"Тот, кто хочет оставаться на общей системе, платит лишь НДС, при этом такое оформление должно занимать не более 15 минут. Те, кто просто хочет ввезти товар в Украину без какого-либо таможенного оформления, заранее заполняйте ГТД (грузовую таможенную. – "ГОРДОН") декларацию и проезжайте", – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что "грузы будут ехать через границу без каких-либо препятствий".

"Постановление Кабмина уже принято. Ожидаем, что Верховная Рада как можно скорее освободит от пошлин и НДС все товары, которые сегодня едут в Украину", – отметил Шмыгаль.