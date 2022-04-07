Защитники Запорожья получили 200 комплектов бронежилетов и аптечек

На закупку средств защиты, бронежилетов, касок и аптечек компания направила €10 млн Скриншот: пресс-служба "Метинвест"

Всего на закупку средств защиты – бронежилетов, касок и аптечек для украинских воинов – компания направила €10 млн. 450 комплектов уже получили в Киеве.

"Это очередной транш помощи нашим Вооруженным силам для того, чтобы они могли обеспечивать себе защиту и достойно выполнять свои обязанности, отстаивать суверенитет нашей страны от посягательств российских кафиров", – отметил генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Александр Мироненко.

Компания "Метинвест" также направила $500 тыс. на закупку средств защиты для бойцов территориальной обороны Запорожья.

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