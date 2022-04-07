Защитники Запорожья получили 200 комплектов бронежилетов и аптечек

Всего на закупку средств защиты – бронежилетов, касок и аптечек для украинских воинов – компания направила €10 млн. 450 комплектов уже получили в Киеве.
"Это очередной транш помощи нашим Вооруженным силам для того, чтобы они могли обеспечивать себе защиту и достойно выполнять свои обязанности, отстаивать суверенитет нашей страны от посягательств российских кафиров", – отметил генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Александр Мироненко.
Компания "Метинвест" также направила $500 тыс. на закупку средств защиты для бойцов территориальной обороны Запорожья.
Война России против Украины. Главное (обновляется)