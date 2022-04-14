В Мариуполе оккупанты захватили в плен экипажи еще двух гражданских судов. Среди моряков – 12 украинцев

Согласно договору фрахтования, сухогруз Аzburg прибыл в украинский торговый порт в Мариуполе 22 февраля из города Бургас (Болгария) для загрузки металлопродукцией.

"После артиллерийских и минометных обстрелов территории порта со стороны России, грузовые работы были приостановлены. 3 апреля в результате попадания двух минометных снарядов в навигационный мостик на судне вылетело стекло и частично повреждена навигационная аппаратура", – сообщила Денисова.

На следующий день в машинное отделение попал боевой снаряд и взорвался внутри, в результате чего начался пожар в машинном отделении и травмирован моторист.

По слова омбудсмена, на сигнал бедствия откликнулся катер Государственной пограничной службы Украины и помог экипажу эвакуироваться на борт судна Lady Augusta. Травмированный моторист был доставлен пограничниками в госпиталь и оказана медицинская помощь.

10 апреля членов экипажа судов Аzburg и Lady Augusta оккупанты захватили в плен и вывезли во временно оккупированный Донецк, сообщила Денисова. Она отметила, что 12 моряков Аzburg являются гражданами Украины, а экипаж Lady Augusta состоит из граждан Сирии, их количество неизвестно.

"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола №4 к Конвенции. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", – написала омбудсмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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