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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты захватили в плен экипажи еще двух гражданских судов. Среди моряков – 12 украинцев

Экипажи двух суден находились на борту Lady Augusta
Экипажи двух суден находились на борту Lady Augusta
Фото: marinetraffic.com

На территории Мариупольского морского торгового порта российские военные взяли в заложники членов экипажей теплоходов Аzburg (Доминикана) и Lady Augusta (Ямайка). Об этом 13 апреля сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Согласно договору фрахтования, сухогруз Аzburg прибыл в украинский торговый порт в Мариуполе 22 февраля из города Бургас (Болгария) для загрузки металлопродукцией.

"После артиллерийских и минометных обстрелов территории порта со стороны России, грузовые работы были приостановлены. 3 апреля в результате попадания двух минометных снарядов в навигационный мостик на судне вылетело стекло и частично повреждена навигационная аппаратура", – сообщила Денисова.

На следующий день в машинное отделение попал боевой снаряд и взорвался внутри, в результате чего начался пожар в машинном отделении и травмирован моторист.

По слова омбудсмена, на сигнал бедствия откликнулся катер Государственной пограничной службы Украины и помог экипажу эвакуироваться на борт судна Lady Augusta. Травмированный моторист был доставлен пограничниками в госпиталь и оказана медицинская помощь.

10 апреля членов экипажа судов Аzburg и Lady Augusta оккупанты захватили в плен и вывезли во временно оккупированный Донецк, сообщила Денисова. Она отметила, что 12 моряков Аzburg являются гражданами Украины, а экипаж Lady Augusta состоит из граждан Сирии, их количество неизвестно.

"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола №4 к Конвенции. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", – написала омбудсмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. Сейчас в нем остается, по подсчетам мэрии, около 130 тыс. человек. Множество людей похитили и депортировали на оккупированные территории или в РФ россияне. По данным мэра города Вадима Бойченко на 8 апреля, депортированы 31 тыс. жителей

6 апреля горсовет Мариуполя сообщил, что в городе начали работать российские мобильные крематории, чтобы "уничтожать любые свидетельства преступлений российской армии".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Мариуполь, война России против Украины, судно, моряки, российские оккупанты
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