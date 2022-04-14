Минреинтеграции и издательство "Ранок" разместили в открытом доступе комикс о минной безопасности

Вопрос минной безопасности для украинцев является одним из актуальных, поскольку большая часть территории Украины заминирована.
"Дети – особая аудитория. Им необходимы разъяснения в доступной форме: что такое базовые правила поведения и как действовать при обнаружении мин и других взрывоопасных предметов. Сюжет книги "Мінна безпека не без Пека" помогает максимально просто раскрыть сложную тему в виде комикса. А правильные действия главных героев в ситуациях, связанных с минами или взрывоопасными предметами, становятся образцом для подражания", – подчеркнули в релизе.
Дети смогут по QR-ссылкам проверить знания или просмотреть видео. Издание рекомендовано к чтению детям и родителям.
Скачать издание можно бесплатно по ссылкам: первая часть, вторая часть.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Министерства иностранных дел Украины на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории.
В ГСЧС 11 апреля говорили, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории.