Минреинтеграции и издательство "Ранок" разместили в открытом доступе комикс о минной безопасности

Сюжет книги изложен в виде комикса, это поможет раскрыть детям сложную тему, отметили в Минреинтеграции

Вопрос минной безопасности для украинцев является одним из актуальных, поскольку большая часть территории Украины заминирована.

"Дети – особая аудитория. Им необходимы разъяснения в доступной форме: что такое базовые правила поведения и как действовать при обнаружении мин и других взрывоопасных предметов. Сюжет книги "Мінна безпека не без Пека" помогает максимально просто раскрыть сложную тему в виде комикса. А правильные действия главных героев в ситуациях, связанных с минами или взрывоопасными предметами, становятся образцом для подражания", – подчеркнули в релизе.

Дети смогут по QR-ссылкам проверить знания или просмотреть видео. Издание рекомендовано к чтению детям и родителям.

Скачать издание можно бесплатно по ссылкам: первая часть, вторая часть.

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