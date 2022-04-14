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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минреинтеграции и издательство "Ранок" разместили в открытом доступе комикс о минной безопасности

Сюжет книги изложен в виде комикса, это поможет раскрыть детям сложную тему, отметили в Минреинтеграции
Сюжет книги изложен в виде комикса, это поможет раскрыть детям сложную тему, отметили в Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и издательство "Ранок" опубликовали в открытом доступе детскую книгу в виде комикса, рассказывающее о правилах безопасного поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба министерства.

Вопрос минной безопасности для украинцев является одним из актуальных, поскольку большая часть территории Украины заминирована.

"Дети – особая аудитория. Им необходимы разъяснения в доступной форме: что такое базовые правила поведения и как действовать при обнаружении мин и других взрывоопасных предметов. Сюжет книги "Мінна безпека не без Пека" помогает максимально просто раскрыть сложную тему в виде комикса. А правильные действия главных героев в ситуациях, связанных с минами или взрывоопасными предметами, становятся образцом для подражания", – подчеркнули в релизе.

Дети смогут по QR-ссылкам проверить знания или просмотреть видео. Издание рекомендовано к чтению детям и родителям.  

Скачать издание можно бесплатно по ссылкам: первая часть, вторая часть.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Министерства иностранных дел Украины на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории.

В ГСЧС 11 апреля говорили, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории.

Теги: Украина, дети, война России против Украины, разминирование, мины, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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