ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черниговской области трактор подорвался на мине, которую оставили российские оккупанты – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полицейские установили, что 42-летний местный житель вывозил на тракторе мусор
Полицейские установили, что 42-летний местный житель вывозил на тракторе мусор
Фото: Поліція Чернігівської області / Facebook

Возле села Новая Басань Черниговской области трактор подорвался на мине, которую оставили российские оккупанты. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Информацию о происшествии, в результате которого погиб водитель трактора, правоохранители получили 13 апреля около 15.00.

Полицейские установили, что 42-летний местный житель вывозил мусор. Возвращаясь по полю в село, он наткнулся на заминированный российскими оккупантами участок и наехал на противотанковую мину.

На месте происшествия пиротехники обезвредили еще одну мину.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Правоохранители призвали граждан быть осторожными при передвижении на территориях, которые временно были в оккупации РФ.

"Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не передвигаться там, где могут быть заминированы участки – это обочины, лесополосы, не распаханные поля. Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет – немедленно звоните в полицию или спасателям", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/policechernigivshchini/posts/358956059608573

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Черниговской области уже были случаи подрыва мирного населения на оставленных российскими оккупантами минах. 8 марта омбудсмен Людмила Денисова сообщала об автомобиле, который подорвался вблизи села Колычевка. Тогда погибли трое взрослых, а трое детей получили ранения.

11 апреля в районе села Красное на автодороге Чернигов – Киев на противотанковой мине подорвался автомобиль местного жителя, мужчина погиб на месте.

Контекст:

По данным Министерства иностранных дел на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории страны.

В ГСЧС 11 апреля говорили, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории.

Теги: Россия, Украина, Черниговская область, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как правильно ухаживать за волосами
Как правильно ухаживать за волосами Актуально
Зеленская рассказала, почему не уехала с детьми за границу после нападения РФ на Украину
Зеленская рассказала, почему не уехала с детьми за границу после нападения РФ на Украину
"Нет, отброс, это у меня не месячные!" Российский комик высмеял украинку, протестующую против агрессии РФ в Украине
"Нет, отброс, это у меня не месячные!" Российский комик высмеял украинку, протестующую против агрессии РФ в Украине
"Завидую сам себе". Дурнев рассказал, какой видит жизнь в Украине после победы над российскими оккупантами
"Завидую сам себе". Дурнев рассказал, какой видит жизнь в Украине после победы над российскими оккупантами
  "В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео
  "В этой песне – весь "русский мир". Гребенщиков спел про "падаль на небесах". Видео
"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России
"Жуткая фальшивка". Ширвиндт отреагировал на фейк, будто он осудил Макаревича за отъезд из России
Серга об уничтоженном крейсере "Москва": Матросы ссутся, толпой бегут в ворота рая, а Бог им четко отвечает, что "на х...й – это не ко мне"
Серга об уничтоженном крейсере "Москва": Матросы ссутся, толпой бегут в ворота рая, а Бог им четко отвечает, что "на х...й – это не ко мне"
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука
Невестка Марченко пригрозила "тройным бумерангом" после задержания Медведчука
32-летний Рэдклифф объявил о завершении актерской карьеры
32-летний Рэдклифф объявил о завершении актерской карьеры
Бывшая жена Дмитрия Ступки показала нового избранника
Бывшая жена Дмитрия Ступки показала нового избранника
"Никто ничего никуда не вывозил!" Каминская заступилась за бывшего мужа перед хейтерами
"Никто ничего никуда не вывозил!" Каминская заступилась за бывшего мужа перед хейтерами
Кухар: Пока не забрала детей с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать
Кухар: Пока не забрала детей с разных границ, не могла ни дышать, ни плакать
"Досить цих війн". 15-летний сын Скрипки презентовал авторскую песню. Видео
"Досить цих війн". 15-летний сын Скрипки презентовал авторскую песню. Видео
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси
"Лукаш был выпорон и отправлен к Путлеру". Мишина показала, как героиня "Крепостной" в ее исполнении "допросила" президента Беларуси
"Мне каждый день за них страшно". Джамала рассказала о родственниках в Крыму
"Мне каждый день за них страшно". Джамала рассказала о родственниках в Крыму
Горбунов и Осадчая планируют взять приемного ребенка, потерявшего родителей в войне
Горбунов и Осадчая планируют взять приемного ребенка, потерявшего родителей в войне
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки (111224)
2
"У Медведчука было две жены?", "Кто эта мадам?" В сети обсуждают изменения во внешности Марченко (76647)
3
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (63078)
4
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (30354)
5
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ (25572)
6
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (23866)
7
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит!" 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым (21312)
8
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине" (19700)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS