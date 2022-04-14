В Черниговской области трактор подорвался на мине, которую оставили российские оккупанты – полиция

Полицейские установили, что 42-летний местный житель вывозил на тракторе мусор Фото: Поліція Чернігівської області / Facebook

Информацию о происшествии, в результате которого погиб водитель трактора, правоохранители получили 13 апреля около 15.00.

Полицейские установили, что 42-летний местный житель вывозил мусор. Возвращаясь по полю в село, он наткнулся на заминированный российскими оккупантами участок и наехал на противотанковую мину.

На месте происшествия пиротехники обезвредили еще одну мину.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Правоохранители призвали граждан быть осторожными при передвижении на территориях, которые временно были в оккупации РФ.

"Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не передвигаться там, где могут быть заминированы участки – это обочины, лесополосы, не распаханные поля. Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет – немедленно звоните в полицию или спасателям", – говорится в сообщении.

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В Черниговской области уже были случаи подрыва мирного населения на оставленных российскими оккупантами минах. 8 марта омбудсмен Людмила Денисова сообщала об автомобиле, который подорвался вблизи села Колычевка. Тогда погибли трое взрослых, а трое детей получили ранения.

11 апреля в районе села Красное на автодороге Чернигов – Киев на противотанковой мине подорвался автомобиль местного жителя, мужчина погиб на месте.