В Черниговской области трактор подорвался на мине, которую оставили российские оккупанты – полиция

Информацию о происшествии, в результате которого погиб водитель трактора, правоохранители получили 13 апреля около 15.00.
Полицейские установили, что 42-летний местный житель вывозил мусор. Возвращаясь по полю в село, он наткнулся на заминированный российскими оккупантами участок и наехал на противотанковую мину.
На месте происшествия пиротехники обезвредили еще одну мину.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Правоохранители призвали граждан быть осторожными при передвижении на территориях, которые временно были в оккупации РФ.
"Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не передвигаться там, где могут быть заминированы участки – это обочины, лесополосы, не распаханные поля. Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет – немедленно звоните в полицию или спасателям", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Черниговской области уже были случаи подрыва мирного населения на оставленных российскими оккупантами минах. 8 марта омбудсмен Людмила Денисова сообщала об автомобиле, который подорвался вблизи села Колычевка. Тогда погибли трое взрослых, а трое детей получили ранения.
11 апреля в районе села Красное на автодороге Чернигов – Киев на противотанковой мине подорвался автомобиль местного жителя, мужчина погиб на месте.
По данным Министерства иностранных дел на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории страны.
В ГСЧС 11 апреля говорили, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории.