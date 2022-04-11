Почти на половине территории Украины нужно проводить разминирование – ГСЧС

"Мы провели ориентировочный анализ территорий, на которых необходимо провести комплекс мероприятий по гуманитарному разминированию, а это техническое обследование территории. По нашим предварительным оценкам, это около 300 тыс. км². [...] Это почти половина территории нашей страны", – сказал он.

Представитель ГСЧС отметил, что в общей сложности разминированием в Украине занимаются около 550 пиротехников Госслужбы, за сутки в среднем обезвреживается 2–6 тыс. взрывоопасных предметов.

"По сравнению с периодами до российского вторжения эти показатели выросли почти в 10 раз", – объяснил Бондарь.

По его данным, с начала масштабного вторжения России в Украине обследована и очищена территория площадью более 7 тыс. га (70 км²).

Война России против Украины. Главное (обновляется)