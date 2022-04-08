У границы Украины на мине подорвался подполковник КГБ Беларуси – СМИ

5 апреля Мозыре Гомельской области микроавтобус похоронной службы выехал со двора здания, где находится Мозырский городской отдел КГБ Гомельской области. Издание утверждает, что имеет этому подтверждение.

За ритуальным микроавтобусом следовали мужчины в штатском, за ними – мужчины в военной форме. Рядом был припаркован автомобиль Toyota с литерой "V" на борту (один из опознавательных знаков, использующийся российскими военными во время войны против Украины).

Один из источников белорусского издания сообщил, что хоронили местного сотрудника КГБ, подполковника Андрея Р. Человек, с такими личными данными, действительно служил в КГБ. В 2018 году получил награду от мозырских властей, посвященную 100-летию Вворуженных сил.

Другой источник журналистов сообщил, что УАЗ, в котором находился сотрудник КГБ, подорвался на мине в зоне отселения, у пограничного с Украиной села Белая Сорока.

По словам источника, "водителя просто разорвало на куски". После этого местность обыскали и обнаружили еще 10 мин. Но откуда они взялись, неизвестно.

Официальной информации о гибели двух человек не поступало. Государственные СМИ, в том числе мозырская газета "Жизнь Полесья", некрологов не публиковали.