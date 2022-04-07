Часть авиации РФ переместилась из Беларуси на аэродром в Брянской области – "Схемы"

На аэродроме можно заметить, в частности, 19 истребителей Фото: depositphotos.com

На аэродроме можно заметить, в частности, 19 истребителей и не менее 20 военных вертолетов. А также военно-транспортные самолеты АН-124 и ИЛ-76, которые там постоянно базируются.

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

Ранее Telegram-канал "Беларускі Гаюн" сообщал, что с 3 апреля часть вертолетов РФ Ми-8, Ми-26 и Ка-52 вылетела из аэропорта Мачулищи возле города Минск в Беларуси в сторону Сещи.

На спутниковом снимке части аэропорта Мачулищи за 28 марта действительно можно было заметить эти вертолеты.

Фото: radiosvoboda.org