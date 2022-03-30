Украинские военные сбили три российских самолета – командование Воздушных сил ВСУ

Российские оккупанты в войне против Украины потеряли более 100 самолетов Фото: EPA

"30 марта расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных сил на Харьковщине поражены сразу три самолета рашистов, предварительно – истребители-бомбардировщики Су-34!" – говорится в сообщении.

Командование "Восток" Воздушных сил ВСУ сообщило в Facebook, что сбит также один беспилотник оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)