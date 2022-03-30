Украинские военные сбили три российских самолета – командование Воздушных сил ВСУ

"30 марта расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных сил на Харьковщине поражены сразу три самолета рашистов, предварительно – истребители-бомбардировщики Су-34!" – говорится в сообщении.
Командование "Восток" Воздушных сил ВСУ сообщило в Facebook, что сбит также один беспилотник оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля боевые потери российских оккупантов составили около 17,3 тыс. человек личного состава, а также по 131 самолету и вертолету и 81 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.