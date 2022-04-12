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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Черниговской области автомобиль подорвался на противотанковой мине, есть погибший – полиция

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Взрыв произошел, когда машина съехала на обочину
Взрыв произошел, когда машина съехала на обочину
Фото: Поліція Чернігівської області / Facebook

11 апреля в районе села Красное Черниговской области на автодороге Чернигов – Киев на противотанковой мине подорвался автомобиль местного жителя. Об этом 12 апреля проинформировала в Facebook полиция региона.

"Полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В селе он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там машина наехала на противотанковую мину. К сожалению, в результате взрыва водитель погиб на месте", – сказано в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В полиции рассказали, что недалеко от места взрыва, в селе Красном, пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обезвредили в тот же день еще пять мин.

"На территориях, которые временно были в оккупации вражеских войск, россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам возвращаться в населенные пункты только после того, как специалисты обследуют все дороги и здания", – объяснили правоохранители.

https://www.facebook.com/policechernigivshchini/posts/357630136407832

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Черниговской области уже были случаи подрыва мирного населения на оставленных российскими оккупантами минах. 8 марта омбудсмен Людмила Денисова сообщала об автомобиле, который подорвался вблизи села Колычевка. Тогда погибли трое взрослых, а трое детей получили ранения.

Контекст:

По данным Министерства иностранных дел Украины на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории.

В ГСЧС 11 апреля говорили, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории.

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