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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ готовит "соглашения" с "ЛДНР", которые позволят россиянам усыновлять вывезенных из Украины детей. Киев обвинил Москву в киднеппинге

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В РФ заявляют, что на их территории находится более 2 тыс. детей-сирот, вывезенных из Украины
В РФ заявляют, что на их территории находится более 2 тыс. детей-сирот, вывезенных из Украины
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Россия готовится подписать с незаконными вооруженными формированиями "ЛНР" и "ДНР" "соглашения", которые позволят гражданам РФ усыновлять вывезенных из Украины детей-сирот.

Об этом сообщило агентство ТАСС 13 апреля, ссылаясь на директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Ларису Фальковскую. Чиновница не уточнила, речь идет о временном попечении или усыновлении. Она говорит, что из Донецкой и Луганской областей в РФ вывезли более 2 тыс. детей-сирот. 

Такое происходило и раньше, рассказал The Insider волонтер из сферы благотворительности (его имя не называют). Дальнейшая судьба детей, усыновленных таким образом, неизвестна отметил он. 

"Конечно, это нарушение. Попирать право – это одно, а другое дело, что лет через пять [когда обстоятельства потребуют возврата в русло международного права] это будет выглядеть, как международный киднеппинг", – сказал собеседник СМИ.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, РФ за время вторжения депортировала из Украины 500 тыс. человек. Нардеп Дмитрий Лубинец говорил The Insider, что среди депортированных 100 тыс. детей. 

Перемещение граждан Украины, в том числе детей и детей-сирот, без их согласия является нарушением норм международного права, это недопустимо, заявили в Министерстве иностранных дел Украины. 

"Угроза незаконного усыновления украинских детей российскими гражданами без соблюдения всех необходимых процедур, определенных законодательством Украины, является вопиющей. В этом контексте особое беспокойство вызывает информация о намерении минобразования РФ подписать с российскими оккупационными администрациями в Донецкой и Луганской областях – "ЛДНР" – "соглашения", которые позволили бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в российские семьи. Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, государства, являющиеся сторонами этого международного договора, в том числе Россия и Украина обязаны принимать меры для борьбы с незаконным перемещением и невозвратом детей из-за границы. Попытки Кремля предоставить своим преступным действиям на территории Украины "законные" основания являются циничным пренебрежением основополагающими правилами и обычаями ведения войны и общепризнанными правами человека.", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте МИД 14 апреля. 

В министерстве подчеркнули, что фактически, Россия "в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности" занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации.

Такие действия могут быть квалифицированы как киднеппинг, международное сообщество должно отреагировать на это, подчеркнули в МИД. 

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международному комитету красного креста, ЮНИСЕФ, Управлению верховного комиссара ООН по правам человека и к специальным представителям генерального секретаря ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтах и по вопросам насилия в отношении детей с требованием принять неотложные меры для возвращения украинских детей на территорию Украины. 

Контекст:

Первые автобусы с украинцами, которых оккупанты насильно забрали из их мест проживания, прошли границу РФ в Ростовской области 15 марта.

23 марта начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что из Мариуполя "без участия украинской стороны были эвакуированы" в общей сложности 81 958 жителей и 26 граждан Вьетнама и Иордании, сообщил "Интерфакс".

9 апреля мэр Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко говорил, что оккупанты принудительно вывезли в РФ 31 тыс. жителей города.

О депортации в РФ жителей Изюма Харьковской области сообщал 4 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины.

10 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что российские оккупанты принудительно выдают свои паспорта депортированным на их территорию украинцам.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, депортация, усыновление, ДНР, дети, политика, ЛНР, ЛДНР, нарушение, российские оккупанты
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