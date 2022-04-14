Зеленская рассказала, почему не уехала с детьми за границу после нападения РФ на Украину

По словам Зеленской, ее супруг не изменился с тех пор, как они познакомились, и всегда казался ей надежной опорой.
Она призналась, что во время войны общается с мужем только по телефону, и рассказала, что не видела супруга больше месяца.
Жена президента Украины также рассказала, что их дети – 17-летняя дочь Александра и девятилетний сын Кирилл – находятся вместе с ней и во время войны "резко повзрослели".
Отвечая на вопрос журналистов, почему она с детьми осталась в Украине, хотя являются "второй по значимости целью для российских военных после президента", Зеленская подчеркнула, что сейчас "каждый украинец – мишень для россиян". Жена президента напомнила, что люди, которые при попытке эвакуации погибли на вокзале в Краматорске после ракетного удара российскими оккупантами, не были членами президентской семьи.
Владимир и Елена Зеленские живут в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
По словам Зеленской, о том, что Россия напала на Украину, она узнала утром 24 февраля от своего мужа, проснувшись от взрывов. Жена президента призналась, что вместе с детьми сейчас находится в безопасном месте в Украине, а с мужем общается только по телефону.