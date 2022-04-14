Зеленская рассказала, почему не уехала с детьми за границу после нападения РФ на Украину

По словам Зеленской, ее супруг не изменился с тех пор, как они познакомились, и всегда казался ей надежной опорой.

Она призналась, что во время войны общается с мужем только по телефону, и рассказала, что не видела супруга больше месяца.

Жена президента Украины также рассказала, что их дети – 17-летняя дочь Александра и девятилетний сын Кирилл – находятся вместе с ней и во время войны "резко повзрослели".

Отвечая на вопрос журналистов, почему она с детьми осталась в Украине, хотя являются "второй по значимости целью для российских военных после президента", Зеленская подчеркнула, что сейчас "каждый украинец – мишень для россиян". Жена президента напомнила, что люди, которые при попытке эвакуации погибли на вокзале в Краматорске после ракетного удара российскими оккупантами, не были членами президентской семьи.