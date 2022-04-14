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14 апреля, 2022
 
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Зеленская рассказала, почему не уехала с детьми за границу после нападения РФ на Украину

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Владимир и Елена Зеленские живут в браке с 2003 года
Владимир и Елена Зеленские живут в браке с 2003 года
Фото: ЕРА

Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена Зеленская 13 апреля в интервью телерадиокомпании CNN заявила, что всегда была уверена в своем муже, а после нападения РФ на Украину большое количество людей взглянули на него ее глазами.

По словам Зеленской, ее супруг не изменился с тех пор, как они познакомились, и всегда казался ей надежной опорой.

Она призналась, что во время войны общается с мужем только по телефону, и рассказала, что не видела супруга больше месяца.

Жена президента Украины также рассказала, что их дети – 17-летняя дочь Александра и девятилетний сын Кирилл – находятся вместе с ней и во время войны "резко повзрослели".

Отвечая на вопрос журналистов, почему она с детьми осталась в Украине, хотя являются "второй по значимости целью для российских военных после президента", Зеленская подчеркнула, что сейчас "каждый украинец  мишень для россиян". Жена президента напомнила, что люди, которые при попытке эвакуации погибли на вокзале в Краматорске после ракетного удара российскими оккупантами, не были членами президентской семьи.

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские живут в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

По словам Зеленской, о том, что Россия напала на Украину, она узнала утром 24 февраля от своего мужа, проснувшись от взрывов. Жена президента призналась, что вместе с детьми сейчас находится в безопасном месте в Украине, а с мужем общается только по телефону.

Теги: эвакуация, дети, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Елена Зеленская
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