Армия РФ готова бросить оружие, три месяца до конца войны, офицерская вата, Путин. Интервью Бацман с Кожемякиным. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Главной темой интервью стало полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Во время интервью Кожемякин говорил, чем занимается в теробороне, о том, сможет ли Россия захватить Киев и попробует ли его еще раз атаковать, о новом командующем российскими силами в Украине генерале Александре Дворникове, состоянии российской армии, планах президента РФ Владимира Путина на 9 мая, военных преступлениях России, а также о том, когда закончится война.

"Всех военных преступников я бы публично казнил через повешение на Красной площади", – сказал Кожемякин.

Кожемякин родился в 1965 году в Одессе.

Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, школу КГБ, Киевский университет имени Тараса Шевченко (специальность – "правоведение").

В 1982–1988 годах служил на Черноморском флоте ВМФ СССР, с 1988 года по 2006 год работал в КГБ, а затем в СБУ.

В 2005 году был заместителем председателя СБУ по оперативным вопросам – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С 2006 года – народный депутат Украины. Избирался в Верховную Раду пять раз, в разные годы входил во фракции БЮТ и "Батьківщина".