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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Армия РФ готова бросить оружие, три месяца до конца войны, офицерская вата, Путин. Интервью Бацман с Кожемякиным. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с народным депутатом Украины от "Батьківщини", генералом СБУ в отставке Андреем Кожемякиным.

Главной темой интервью стало полномасштабное вторжение РФ в Украину. 

Во время интервью Кожемякин говорил, чем занимается в теробороне, о том, сможет ли Россия захватить Киев и попробует ли его еще раз атаковать, о новом командующем российскими силами в Украине генерале Александре Дворникове, состоянии российской армии, планах президента РФ Владимира Путина на 9 мая, военных преступлениях России, а также о том, когда закончится война. 

"Всех военных преступников я бы публично казнил через повешение на Красной площади", – сказал Кожемякин. 

Кожемякин родился в 1965 году в Одессе. 

Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, школу КГБ, Киевский университет имени Тараса Шевченко (специальность – "правоведение"). 

В 19821988 годах служил на Черноморском флоте ВМФ СССР, с 1988 года по 2006 год работал в КГБ, а затем в СБУ. 

В 2005 году был заместителем председателя СБУ по оперативным вопросам – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С 2006 года – народный депутат Украины. Избирался в Верховную Раду пять раз, в разные годы входил во фракции БЮТ и "Батьківщина". 

Теги: Киев, Владимир Путин, Андрей Кожемякин, ВО Батьківщина, 9 мая, Алеся Бацман, территориальная оборона, российская агрессия, война России против Украины, Александр Дворников
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