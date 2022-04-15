РФ продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по Украине, безуспешно пытается захватить Попасную и Рубежное – Генштаб ВСУ

ВСУ отбили восемь атак российских оккупантов на Донбассе за сутки Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Других деталей об ударах Генштаб на привел.

Обстановка на северском и слобожанском направлениях вчера не изменилась, на волынском и полесском направлениях отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси "выполняют задачи по прикрытию" границы между Украиной и Беларусью на участке в Гомельской и Брестской областях Беларуси, говорится в сводке.

На южнобугском направлении оккупанты пытаются вести фортификационное оборудование позиций, пополняют запасы топлива, оружия и ведут воздушную разведку, используя беспилотные летательные аппараты (в Одесской области ВСУ этой ночью сбили "Орлан", рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук).

"На донецком и таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Успеха не имеет. Так, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбито восемь атак врага, уничтожено четыре танка, шесть бронетранспортеров, четыре боевых машины пехоты, а также одна артиллерийская система противника", – добавили в Генштабе.

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