Российские войска, ушедшие с севера Украины, начали появляться на востоке – минобороны США

По его словам, речь идет о некоторых из подразделений, которые покинули север Украины (Киевская, Черниговская, Сумская, Житомирская области), чтобы вернуться в Россию и Беларусь для пополнения запасов и усиления перед отправкой на Донбасс.
Он напомнил, что у россиян уже сейчас есть значительные силы в этом регионе.
"По нашим оценкам, внутри Украины в общей сложности 65 боеспособных батальонных тактических групп. Они сейчас находятся на востоке и юге Украины. За пределами юга и востока Украины оперативных БТГ действительно нет... В ближайшие дни [россияне] постараются ввести дополнительные БТГ", – сказал чиновник.
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.