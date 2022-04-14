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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска, ушедшие с севера Украины, начали появляться на востоке – минобороны США

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По оценке Пентагона, в Украине сейчас около 65 российских БТГ
По оценке Пентагона, в Украине сейчас около 65 российских БТГ
Фото: depositphotos.com (архив)

Первые российские войска, покинувшие север Украины, начали появляться в северной части Донбасса в рамках подготовки к предполагаемому крупному наступлению российских сил. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает CNN.

По его словам, речь идет о некоторых из подразделений, которые покинули север Украины (Киевская, Черниговская, Сумская, Житомирская области), чтобы вернуться в Россию и Беларусь для пополнения запасов и усиления перед отправкой на Донбасс.

Он напомнил, что у россиян уже сейчас есть значительные силы в этом регионе.

"По нашим оценкам, внутри Украины в общей сложности 65 боеспособных батальонных тактических групп. Они сейчас находятся на востоке и юге Украины. За пределами юга и востока Украины оперативных БТГ действительно нет... В ближайшие дни [россияне] постараются ввести дополнительные БТГ", – сказал чиновник.

Контекст:

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

Теги: США, Пентагон, Донбасс, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты
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