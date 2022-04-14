США будут делиться с Украиной разведданными для поражения целей в Крыму и на Донбассе – СМИ

США будут воздерживаться от предоставления разведданных, которые позволили бы нанести удар по целям на территории России Фото: depositphotos.com

Издание отмечает, что перегруппировка сил России, которые теперь сосредотачиваются на Донбассе, способствовало решению администрации Белого дома активизировать обмен разведывательными данными. Это должно помочь украинским военным лучше определить, как российские военные планируют наступление.

Вместе с тем США будут воздерживаться от предоставления разведданных, которые позволили бы нанести удар по целям на территории России, говорят источники.

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