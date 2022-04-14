США будут делиться с Украиной разведданными для поражения целей в Крыму и на Донбассе – СМИ

Издание отмечает, что перегруппировка сил России, которые теперь сосредотачиваются на Донбассе, способствовало решению администрации Белого дома активизировать обмен разведывательными данными. Это должно помочь украинским военным лучше определить, как российские военные планируют наступление.
Вместе с тем США будут воздерживаться от предоставления разведданных, которые позволили бы нанести удар по целям на территории России, говорят источники.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
США предоставляют военную помощь Украине еще с 2014 года, когда Россия развязала войну на Донбассе. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Штаты увеличили количество поставляемого Украине оружия.
Общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля превысил $1,7 млрд, а с начала работы администрации президента Джо Байдена – $2,4 млрд. С 2014 года США предоставили Украине военную помощь на $4,5 млрд.