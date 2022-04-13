США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн – Белый дом

Байден (на фото) сообщил Зеленскому, что Украина получит дополнительные артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты Фото: EPA

"Продолжил постоянный диалог с президентом США. Дали оценку российским военным преступлениям. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций", – написал Зеленский.

Продовжив постійний діалог з @POTUS. Дали оцінку російським воєнним злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки * . Домовилися про посилення санкцій. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2022

В свою очередь, Байден в заявлении по итогам разговора, опубликованном на сайте Белого дома, рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Украине дополнительноя оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн

"Этот новый пакет помощи будет включать в себя многие из высокоэффективных систем вооружения, которые мы уже предоставили, и новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, Россия начнет на востоке Украины. Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов", – заявил американский президент.

Кроме того, отметил он, США продолжают содействовать предоставлению Украине значительных возможностей от союзников по НАТО и партнеров по всему миру.

Байден подчеркнул, что стабильные поставки оружия, которое Соединенные Штаты, их союзники и партнеры предоставили Украине, сыграли решающую роль в ее борьбе с российским вторжением.

"Мы не можем отдыхать сейчас. Как я заверил президента Зеленского, американский народ будет и впредь поддерживать храбрый украинский народ в его борьбе за свободу", – подытожил Байден.

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Евросоюз сегодня также одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.