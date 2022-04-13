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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн – Белый дом

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Байден (на фото) сообщил Зеленскому, что Украина получит дополнительные артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты
Байден (на фото) сообщил Зеленскому, что Украина получит дополнительные артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом дополнительный пакет оборонной поддержки Украины, а также ужесточение санкций против РФ. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Продолжил постоянный диалог с президентом США. Дали оценку российским военным преступлениям. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины. Договорились об ужесточении санкций", – написал Зеленский.

В свою очередь, Байден в заявлении по итогам разговора, опубликованном на сайте Белого дома, рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Украине дополнительноя оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн

"Этот новый пакет помощи будет включать в себя многие из высокоэффективных систем вооружения, которые мы уже предоставили, и новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, Россия начнет на востоке Украины. Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов", – заявил американский президент.

Кроме того, отметил он, США продолжают содействовать предоставлению Украине значительных возможностей от союзников по НАТО и партнеров по всему миру.

Байден подчеркнул, что стабильные поставки оружия, которое Соединенные Штаты, их союзники и партнеры предоставили Украине, сыграли решающую роль в ее борьбе с российским вторжением.

"Мы не можем отдыхать сейчас. Как я заверил президента Зеленского, американский народ будет и впредь поддерживать храбрый украинский народ в его борьбе за свободу", – подытожил Байден. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Евросоюз сегодня также одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи, который будет включать летальное вооружение, на €500 млн.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

21 марта 13 стран подписали совместное заявление "О неотложной необходимости модернизации противовоздушной обороны Украины". Они заявили о необходимости снабдить Украину противотанковым и противовоздушным оружием.

24 марта на внеочередном саммите НАТО, посвященном нападению России на Украину, принято решение и впредь оказывать всевозможную помощь и поддержку Украине для противостояния российскому вторжению.

31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.

Теги: США, оружие, Джо Байден, вооружение, вертолет, военная помощь, Белый дом, бронетранспортер, боеприпасы, артиллерия, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины
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