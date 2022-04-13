Пентагон собирает производителей оружия, чтобы обсудить будущие поставки Украине – СМИ

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы пополнения запасов, а также планирования более длительной войны, говорят источники.
По словам одного из собеседников агентства, 90-минутную встречу проведет отдел закупок и снабжения Пентагона, который закупает оружие для министерства обороны США. Ожидается, что на ней будет присутствовать заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.
Как отмечает агентство, в Пентагоне считают, что наиболее полезным оружием являются системы меньшего размера, такие как противотанковые системы Javelin и зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые Вашингтон и его союзники почти ежедневно поставляют Украине.
Интенсивное использование, а также боевая эффективность украинских сил вызвали интерес к пополнению запасов этого оружия, подчеркивает Reuters.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
США предоставляют военную помощь Украине еще с 2014 года, когда Россия развязала войну на Донбассе. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Штаты увеличили количество поставляемого Украине оружия.
Общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля превысил $1,7 млрд, а с начала работы администрации президента Джо Байдена – $2,4 млрд. C 2014 года США предоставили Украине военную помощь на $4,5 млрд.