Пентагон собирает производителей оружия, чтобы обсудить будущие поставки Украине – СМИ

На встрече в Пентагоне собираются обсудить перспективы многолетней войны Украины с Россией, пишут СМИ Фото: depositphotos.com

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться вопросы пополнения запасов, а также планирования более длительной войны, говорят источники.

По словам одного из собеседников агентства, 90-минутную встречу проведет отдел закупок и снабжения Пентагона, который закупает оружие для министерства обороны США. Ожидается, что на ней будет присутствовать заместитель министра обороны Кэтлин Хикс.

Как отмечает агентство, в Пентагоне считают, что наиболее полезным оружием являются системы меньшего размера, такие как противотанковые системы Javelin и зенитно-ракетные комплексы Stinger, которые Вашингтон и его союзники почти ежедневно поставляют Украине.

Интенсивное использование, а также боевая эффективность украинских сил вызвали интерес к пополнению запасов этого оружия, подчеркивает Reuters.

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