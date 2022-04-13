Сенатор США призвал предоставить Украине истребители и ПВО

"Народ Украины и президент [Владимир] Зеленский показывают миру, как выглядит свободное государство, которое сражается за жизнь против тоталитарного режима несмотря на превосходящие силы противника. Мы тронуты храбростью и героизмом украинцев. На США лежит ответственность обеспечить наших украинских союзников всем необходимым, чтобы они могли защитить себя, и также ответственность в том, чтобы у [президента РФ Владимира] Путина не было ресурсов для финансирования его военной машины", – заявил сенатор.

Политик уверен, что США должны содействовать становлению Украины как надежного экономического партнера и партнера в сфере безопасности.

"5 марта президент Зеленский заявил, выступая перед Сенатом, что его главный приоритет – восстановление контроля над украинским небом, которое Путин использует для бомбардировок украинских городов и убийств мирных жителей. Соединенным Штатам и нашим союзникам следует немедленно принять меры, чтобы предоставить прежде всего истребители, Stinger а также другие средства ПВО. Мы также должны продолжать поставки другого летального вооружения, в частности противотанковых систем Javelin", – подчеркнул Круз.

Война России против Украины. Главное (обновляется)