Вице-канцлер Германии Хабек выступил за ускоренное предоставление Украине военной помощи

"Бесполезно, если мы скажем: вы получите что-то через девять месяцев. Теперь это вооружение должно отправится туда. Вот как мы действуем", – сказал он.
Новая фаза вторжения России ожидается в ближайшие несколько дней, сообщил Хабек.
"Это означает, что все, что сейчас помогает украинской армии, должно быть доставлено быстро", – добавил он.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
Германия долгое время отказывалась поставлять Украине оружие. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.