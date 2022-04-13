Вице-канцлер Германии Хабек выступил за ускоренное предоставление Украине военной помощи

Хабек: Все, что сейчас помогает украинской армии, должно быть доставлено быстро Фото: ЕРА

"Бесполезно, если мы скажем: вы получите что-то через девять месяцев. Теперь это вооружение должно отправится туда. Вот как мы действуем", – сказал он.

Новая фаза вторжения России ожидается в ближайшие несколько дней, сообщил Хабек.

"Это означает, что все, что сейчас помогает украинской армии, должно быть доставлено быстро", – добавил он.