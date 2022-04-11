Новая Зеландия направит самолет Hercules и персонал для помощи Украине

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что Новая Зеландия поддержит армию Украины отразить вторжение России.
"Такая вопиющая атака на суверенитет страны представляет угрозу для всех нас, и поэтому мы тоже должны сыграть свою роль", – заявила она.
Новая Зеландия выделит 13 млн новозеландских долларов ($8,8 млн) в качестве дополнительной поддержки, чтобы помочь Украине в закупке оборудования для Вооруженных сил через Великобританию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце марта Ардерн сообщила, что Новая Зеландия выделит Украине 5 млн новозеландских долларов ($3,5 млн) на покупку нелетального оружия и пришлет защитное снаряжение. Предполагалось, что общая помощь Новой Зеландии Украине составит более $7,5 млн.