Новая Зеландия направит самолет Hercules и персонал для помощи Украине

Ардерн: Такая вопиющая атака на суверенитет страны представляет угрозу для всех нас Фото: EPA

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что Новая Зеландия поддержит армию Украины отразить вторжение России.

"Такая вопиющая атака на суверенитет страны представляет угрозу для всех нас, и поэтому мы тоже должны сыграть свою роль", – заявила она.

Новая Зеландия выделит 13 млн новозеландских долларов ($8,8 млн) в качестве дополнительной поддержки, чтобы помочь Украине в закупке оборудования для Вооруженных сил через Великобританию.

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