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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новая Зеландия направит самолет Hercules и персонал для помощи Украине

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Ардерн: Такая вопиющая атака на суверенитет страны представляет угрозу для всех нас
Ардерн: Такая вопиющая атака на суверенитет страны представляет угрозу для всех нас
Фото: EPA

Правительство Новой Зеландии 13 апреля направит в Европу самолет Hercules и команду из 50 человек для оказания помощи Украине. Об этом сообщил сайт правительства.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что Новая Зеландия поддержит армию Украины отразить вторжение России.

"Такая вопиющая атака на суверенитет страны представляет угрозу для всех нас, и поэтому мы тоже должны сыграть свою роль", – заявила она.

Новая Зеландия выделит 13 млн новозеландских долларов ($8,8 млн) в качестве дополнительной поддержки, чтобы помочь Украине в закупке оборудования для Вооруженных сил через Великобританию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце марта Ардерн сообщила, что Новая Зеландия выделит Украине 5 млн новозеландских долларов ($3,5 млн) на покупку нелетального оружия и пришлет защитное снаряжение. Предполагалось, что общая помощь Новой Зеландии Украине составит более $7,5 млн.

Теги: Украина, Новая Зеландия, самолет, военная помощь, помощь, вторжение, война России против Украины, Джасинда Ардерн
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