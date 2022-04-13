США могут рассмотреть возможность поставок Украине оружия для нанесения ударов по аэродромам в РФ – Пентагон

Об этом в ходе встречи с группой военных обозревателей заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс, сообщает 13 апреля служба новостей "Голоса Америки".

Хикс спросили, готовы ли Соединенные Штаты изучить вариант передачи Украине оружия, позволяющего поражать военные аэродромы в РФ.

"Да, мы продолжим рассматривать типы средств, которые запрашивают украинцы, – в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции", – ответила Хикс.

В то же время она предостерегла от попыток "забегать наперед" и делать выводы до обнародования президентских решений об этих пакетах помощи. Хикс отметила, что пакеты продвигаются "очень быстро". По ее мнению, увидеть больше можно будет "в предстоящие дни".

У замминистра обороны США уточнили, означают ли ее высказывания, что Вашингтон готов рассмотреть возможность поставок Киеву вооружений большей дальности, чем те, которые передавались раньше.

"Ответ – да", – подчеркнула Хикс.

По ее словам, США продолжат предоставлять Украине разведывательную информацию и поставлять боеприпасы.

Агентство Reuters со ссылкой на источники анонсировало 13 апреля встречу в Пентагоне руководителей восьми крупнейших производителей оружия из США с целью обсудить возможности отрасли удовлетворять потребности Украины в вооружении, если ее война с Россией продлится годы.

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