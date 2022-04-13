Война Путина в Украине будет разрушительной для РФ – экс-директор ЦРУ

Об этом он сказал 12 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Дискуссия транслировалась в YouTube фонда.
Экс-директор ЦРУ отметил, что из-за войны против Украины, развязанной президентом РФ Владимиром Путиным, в России пострадают прежде всего ее рядовые жители.
"Мы понимаем, что влияние это будет разгромным, оно будет разрушительным. Но Россия может выдержать очень серьезные экономические и финансовые удары, потому что она готовилась к такой войне... Это будет иметь разрушительный эффект для России. До тех пор, пока Путин или кто-то подобный Путину будет управлять этой страной", – сказал он.
Петреус подчеркнул, что каждая отрасль в России уже терпит потери из-за санкций.
"Надо посмотреть, что необходимо сделать для обеспечения действенности санкций с тем, чтобы они обрубили цепочки поставок для Российской Федерации. Есть команды, которые этим занимаются. Мы знаем, что есть люди, которые этим усердно занимаются. Надо также дать им время, чтобы это сработало", – подчеркнул он.
Генерал также обратил внимание на то, что Путин "предан своим целям", но недооценил преданность украинцев своей стране и не учел, насколько изменилась Украина за последние годы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабной войны России против Украины Запад ввел несколько пакетов санкций против российских чиновников и бизнесменов, в частности, заморозив их активы. США, Великобритания и Канада о последних ограничениях объявили 6 апреля, ЕС – 8 апреля.
Штаты в начале марта создали оперативную группу KleptoCapture, которая занимается взысканием нелегальных активов российских бизнесменов в рамках санкций. 17 марта США вместе с союзниками создали спецорган REPO для поиска и ареста активов российской элиты на Западе.