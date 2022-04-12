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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина победила в битве за Киев, но на Донбассе будет тяжелее – экс-директор ЦРУ

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Петреус считает, что местность на Донбассе более благоприятна для российского наступления
Петреус считает, что местность на Донбассе более благоприятна для российского наступления
Фото: EPA

Украина может праздновать победу в битве за Киев, но нужно готовиться к масштабной атаке россиян на Донбассе в неблагоприятной для украинских войск степной местности, считает генерал США в отставке, бывший командующий силами НАТО в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Об этом он сказал 12 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Дискуссия транслировалась в YouTube фонда. 

"Украина уже может праздновать победу в битве за Киев, за север, Чернигов... Все эти битвы были выиграны Украиной, остановившей движение России", – сказал он.

Петреус отметил, что в сражении за столицу украинцам помогала, в частности, лесистая местность, но на востоке и юге преобладают степные зоны, которые будут, по его мнению, способствовать широкомасштабному наступлению России.

"Там открытая местность, в отличие от того, как она выглядит вокруг Сум, Чернигова или Киева. То есть это более благоприятная территория для того, чтобы пойти по широкому фронту, танковым силам и т.д. Поэтому нам нужно молиться, чтобы, скажем, были дожди и чтобы движение бронетехники Российской Федерации было затруднено из-за погодных условий", – сказал военный.

Он подчеркнул, что украинские военные уже продемонстрировать изобретательность, умение пользоваться современным оружием, способность сражаться успешно и эффективно, и хотя местность будет не столь благоприятной для украинских войск, это можно компенсировать, поскольку россияне воюют "численностью, а не умением".

Генерал предположил, что россияне собрали войска возле Харькова для "оттягивания на себя" украинских военных, чтобы они не могли действовать по другим направлениям.

Петреус также выразил восхищение действиями украинских сил под Николаевом, которые не дали России продвинуться в Одессу. "И там сейчас происходит контратака, которая, видимо, закончится освобождением Херсона", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом, которое фиксировалось в последующие дни, президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что по информации разведки Альянса, российские войска пытаются перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.

Минобороны Украины 2 апреля сообщило об освобождении всей территории Киевской областиОб освобождении Черниговской области от российских оккупантов стало известно 7 апреля.

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля говорил, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

Теги: Киев, Харьков, Чернигов, Донбасс, война России против Украины, война на Донбассе, Дэвид Петреус, российские военные, Киевский форум по безопасности, российские оккупанты
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