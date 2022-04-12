Украина победила в битве за Киев, но на Донбассе будет тяжелее – экс-директор ЦРУ

Петреус считает, что местность на Донбассе более благоприятна для российского наступления Фото: EPA

Об этом он сказал 12 апреля во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Дискуссия транслировалась в YouTube фонда.

"Украина уже может праздновать победу в битве за Киев, за север, Чернигов... Все эти битвы были выиграны Украиной, остановившей движение России", – сказал он.

Петреус отметил, что в сражении за столицу украинцам помогала, в частности, лесистая местность, но на востоке и юге преобладают степные зоны, которые будут, по его мнению, способствовать широкомасштабному наступлению России.

"Там открытая местность, в отличие от того, как она выглядит вокруг Сум, Чернигова или Киева. То есть это более благоприятная территория для того, чтобы пойти по широкому фронту, танковым силам и т.д. Поэтому нам нужно молиться, чтобы, скажем, были дожди и чтобы движение бронетехники Российской Федерации было затруднено из-за погодных условий", – сказал военный.

Он подчеркнул, что украинские военные уже продемонстрировать изобретательность, умение пользоваться современным оружием, способность сражаться успешно и эффективно, и хотя местность будет не столь благоприятной для украинских войск, это можно компенсировать, поскольку россияне воюют "численностью, а не умением".

Генерал предположил, что россияне собрали войска возле Харькова для "оттягивания на себя" украинских военных, чтобы они не могли действовать по другим направлениям.

Петреус также выразил восхищение действиями украинских сил под Николаевом, которые не дали России продвинуться в Одессу. "И там сейчас происходит контратака, которая, видимо, закончится освобождением Херсона", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)