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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш: Если россияне проиграют на Донбассе, нам не нужно будет временное перемирие. Мы будем гнать их уже за границу

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Гармаш: Пока Россия существует в форме империалистического государства, покоя нам не будет
Гармаш: Пока Россия существует в форме империалистического государства, покоя нам не будет
Фото: Сергей Гармаш / Facebook

Если российские оккупанты потерпят поражение на Донбассе, украинские военные смогут освободить все захваченные территории Украины. Такое мнение в комментарии "Обозревателю" выразил журналист Сергей Гармаш.

"Если они проиграют на Донбассе, то нам не нужно будет временное перемирие. Мы будем гнать их уже до территории России и диктовать им свои условия будущего сосуществования под гарантии безопасности наших западных партнеров, если такие гарантии возможны", – сказал Гармаш.

По его словам, Украина сможет чувствовать себя в безопасности, только если РФ прекратит существование в своей нынешней форме.

"Хотя лично я думаю, что пока Россия существует в форме империалистического государства, покоя нам не будет. Поэтому нам желательно, как это ни страшно звучит, гнать их не просто до наших границ, а за границы, чтобы их население тоже почувствовало, что такое война, и больше ее не захотело. Вот тогда это будет главной гарантией нашей безопасности", – отметил Гармаш.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля и захватила часть территорий на севере, юге и востоке. В начале апреля украинская армия вернула под свой контроль северные области Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщали в Генштабе.

По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля говорил, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Сергей Гармаш, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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