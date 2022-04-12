Гармаш: Если россияне проиграют на Донбассе, нам не нужно будет временное перемирие. Мы будем гнать их уже за границу

Гармаш: Пока Россия существует в форме империалистического государства, покоя нам не будет Фото: Сергей Гармаш / Facebook

"Если они проиграют на Донбассе, то нам не нужно будет временное перемирие. Мы будем гнать их уже до территории России и диктовать им свои условия будущего сосуществования под гарантии безопасности наших западных партнеров, если такие гарантии возможны", – сказал Гармаш.

По его словам, Украина сможет чувствовать себя в безопасности, только если РФ прекратит существование в своей нынешней форме.

"Хотя лично я думаю, что пока Россия существует в форме империалистического государства, покоя нам не будет. Поэтому нам желательно, как это ни страшно звучит, гнать их не просто до наших границ, а за границы, чтобы их население тоже почувствовало, что такое война, и больше ее не захотело. Вот тогда это будет главной гарантией нашей безопасности", – отметил Гармаш.

Война России против Украины. Главное (обновляется)