Гармаш: Если россияне проиграют на Донбассе, нам не нужно будет временное перемирие. Мы будем гнать их уже за границу

"Если они проиграют на Донбассе, то нам не нужно будет временное перемирие. Мы будем гнать их уже до территории России и диктовать им свои условия будущего сосуществования под гарантии безопасности наших западных партнеров, если такие гарантии возможны", – сказал Гармаш.
По его словам, Украина сможет чувствовать себя в безопасности, только если РФ прекратит существование в своей нынешней форме.
"Хотя лично я думаю, что пока Россия существует в форме империалистического государства, покоя нам не будет. Поэтому нам желательно, как это ни страшно звучит, гнать их не просто до наших границ, а за границы, чтобы их население тоже почувствовало, что такое война, и больше ее не захотело. Вот тогда это будет главной гарантией нашей безопасности", – отметил Гармаш.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля и захватила часть территорий на севере, юге и востоке. В начале апреля украинская армия вернула под свой контроль северные области Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщали в Генштабе.
По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля говорил, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.