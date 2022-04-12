Россия в ближайшее время не будет иметь достаточно ресурса для успеха на Донбассе – Институт исследования войны

"По нашим оценкам, российским военным будет сложно собрать крупные и боеспособные силы механизированных подразделений для действий на Донбассе в течение следующих нескольких месяцев", – говорится в отчете.
Эксперты считают, что Россия, скорее всего, продолжит использовать сильно поврежденные и частично переформированные подразделения по частям для наступательных операций, которые приносят ограниченные успехи ценой больших затрат.
"Тем не менее россияне, скорее всего, добьются успеха и могут либо заманить в ловушку, либо измотать украинские силы, достаточные для захвата большей части Донецкой и Луганской областей. Но в равной степени вероятно, что эти российские наступления завершатся, не достигнув своих целей, как и аналогичные российские наступления", – добавили в Институте.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточивает усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщили в Генштабе.
По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.