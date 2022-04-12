Россия в ближайшее время не будет иметь достаточно ресурса для успеха на Донбассе – Институт исследования войны

"По нашим оценкам, российским военным будет сложно собрать крупные и боеспособные силы механизированных подразделений для действий на Донбассе в течение следующих нескольких месяцев", – говорится в отчете.

Эксперты считают, что Россия, скорее всего, продолжит использовать сильно поврежденные и частично переформированные подразделения по частям для наступательных операций, которые приносят ограниченные успехи ценой больших затрат.

"Тем не менее россияне, скорее всего, добьются успеха и могут либо заманить в ловушку, либо измотать украинские силы, достаточные для захвата большей части Донецкой и Луганской областей. Но в равной степени вероятно, что эти российские наступления завершатся, не достигнув своих целей, как и аналогичные российские наступления", – добавили в Институте.

Война России против Украины. Главное (обновляется)