Международная поддержка Украины и санкции против РФ. Онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Видео

Трансляция велась в YouTube, а также на сайте и Facebook-странице Киевского форума по безопасности, на странице премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка в Facebook.

Участники встречи:

генерал США в отставке Дэвид Петреус, директор ЦРУ (2011–2012), командующий Центральным командованием США (2008–2010), бывший командующий силами США и НАТО в Ираке и Афганистане;

посол Дэниел Фрид, помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии (2005–2009), координатор санкционной политики Государственного департамента США (2013–2017), ведущий эксперт Atlantic Council;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014–2016), председатель Киевского форума по безопасности;

Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.