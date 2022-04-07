По оценкам Пентагона, РФ завершила отвод войск от Киева и Чернигова – СМИ

По оценкам Пентагона, все российские войска оставили эти территории. В то же время они могли оставить мины на путях отступления и их еще предстоит обезвредить.
В то же время в ведомстве пока не видят перебрасывания на восток Украины сил, которые наступали на северные регионы Украины.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом, которое фиксировалось в последующие дни, президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что по информации разведки Альянса, российские войска пытаются перегруппироваться, пополнить запасы и усилить наступление в районе Донбасса.
В Генштабе ВСУ сообщили 2 апреля, что основная часть российских войск, блокирующих Чернигов, готовится к уходу на территорию РФ.
Минобороны Украины 2 апреля сообщило об освобождении всей территории Киевской области.
Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович сообщил 4 апреля на брифинге, который транслировался в Facebook ОПУ, что практически вся Черниговская область уже освобождена от российских оккупантов.
5 апреля оперативное командование "Север" сообщило в Facebook, что подразделения Госпогранслужбы вышли на государственную границу Украины в Черниговской области.