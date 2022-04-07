По оценкам Пентагона, РФ завершила отвод войск от Киева и Чернигова – СМИ

По оценкам Пентагона, все российские войска оставили эти территории. В то же время они могли оставить мины на путях отступления и их еще предстоит обезвредить.

В то же время в ведомстве пока не видят перебрасывания на восток Украины сил, которые наступали на северные регионы Украины.