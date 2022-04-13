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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин решил собрать на Донбассе впятеро больше ВСУ российских войск – СМИ

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Некоторые западные источники ожидают, что наступление войск РФ начнется к концу недели, отметила The Times
Некоторые западные источники ожидают, что наступление войск РФ начнется к концу недели, отметила The Times
Фото: EPA

РФ пытается собрать вооруженные силы на Донбассе, которые по численности будут превосходить Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пять раз. Об этом 13 апреля написала The Times со ссылкой на украинский военный источник.

Собеседник издания отметил, что войска РФ перебрасываются со всей страны для решающего, как надеются в Москве, сражения на востоке Украины.

Некоторые западные источники ожидают, что наступление РФ начнется к концу недели, подчеркнула The Times.

В настоящее время Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной, в частности – в Белгородской и Воронежской областях.

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля заявил, что не имеет "никаких сомнений" в том, что задачи "операции" в Украине будут выполнены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине (все это время он отказывается признавать, что РФ развязала на территории Украины войну). Путин заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным Генштаба ВСУ на утро 13 апреля, потери личного состава российских оккупантов с начала войны против Украины составили около 19,8 тыс. человек.

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донбасс, армия РФ, ВСУ, наступление, война России против Украины, президент, российские военные, российские оккупанты
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