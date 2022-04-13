Путин решил собрать на Донбассе впятеро больше ВСУ российских войск – СМИ

Собеседник издания отметил, что войска РФ перебрасываются со всей страны для решающего, как надеются в Москве, сражения на востоке Украины.

Некоторые западные источники ожидают, что наступление РФ начнется к концу недели, подчеркнула The Times.

В настоящее время Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной, в частности – в Белгородской и Воронежской областях.

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля заявил, что не имеет "никаких сомнений" в том, что задачи "операции" в Украине будут выполнены.

Война России против Украины. Главное (обновляется)