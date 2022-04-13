Путин решил собрать на Донбассе впятеро больше ВСУ российских войск – СМИ

Собеседник издания отметил, что войска РФ перебрасываются со всей страны для решающего, как надеются в Москве, сражения на востоке Украины.
Некоторые западные источники ожидают, что наступление РФ начнется к концу недели, подчеркнула The Times.
В настоящее время Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной, в частности – в Белгородской и Воронежской областях.
Президент РФ Владимир Путин 12 апреля заявил, что не имеет "никаких сомнений" в том, что задачи "операции" в Украине будут выполнены.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 24 февраля Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине (все это время он отказывается признавать, что РФ развязала на территории Украины войну). Путин заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным Генштаба ВСУ на утро 13 апреля, потери личного состава российских оккупантов с начала войны против Украины составили около 19,8 тыс. человек.
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.