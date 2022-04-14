На юге и востоке Украины в российских группировках воюют мобилизованные в ОРДЛО – Генштаб

Отмечается, что Харьков частично заблокирован оккупантами, и поскольку захватить его они не могут, то продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.
На некоторых оккупированных территориях Харьковской области россияне вывели из строя сеть сотовой связи и распространяют пропаганду, убеждая не сопротивляться оккупантам. Генштаб призвал украинцев не верить вражеской пропаганде.
"На донецком и таврическом направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям. Продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары. Враг пытается проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная", – говорится в сводке.
В боях на части территорий южных и восточных областей Украины действуют отдельные подразделения пяти мотострелковых полков, которые комплектовали с помощью принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
"Структурно указанные полки насчитывают до пяти батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом. Опыт ведения боевых действий имеет только 5–10% личного состава указанных подразделений. Управление полков состоит из офицеров вооруженных сил РФ. Эти формирования испытывают значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами", – добавили в Генштабе.
В сводке отмечается, что оккупанты продолжают противоправные действия в отношении гражданского населения на временно захваченных территориях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ на утро 13 апреля, потери личного состава российских оккупантов с начала войны против Украины составили около 19,8 тыс. человек.
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.