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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На юге и востоке Украины в российских группировках воюют мобилизованные в ОРДЛО – Генштаб

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Оккупанты продолжают бомбить украинские города
Оккупанты продолжают бомбить украинские города
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские захватчики продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 13 апреля.

Отмечается, что Харьков частично заблокирован оккупантами, и поскольку захватить его они не могут, то продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города.

На некоторых оккупированных территориях Харьковской области россияне вывели из строя сеть сотовой связи и распространяют пропаганду, убеждая не сопротивляться оккупантам. Генштаб призвал украинцев не верить вражеской пропаганде. 

"На донецком и таврическом направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям. Продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары. Враг пытается проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная", – говорится в сводке. 

В боях на части территорий южных и восточных областей Украины действуют отдельные подразделения пяти мотострелковых полков, которые комплектовали с помощью принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Структурно указанные полки насчитывают до пяти батальонов численностью около 300 военнослужащих в каждом. Опыт ведения боевых действий имеет только 5–10% личного состава указанных подразделений. Управление полков состоит из офицеров вооруженных сил РФ. Эти формирования испытывают значительные проблемы с обеспечением вооружением, боеприпасами и медикаментами", – добавили в Генштабе.

В сводке отмечается, что оккупанты продолжают противоправные действия в отношении гражданского населения на временно захваченных территориях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/294082149571537

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 13 апреля, потери личного состава российских оккупантов с начала войны против Украины составили около 19,8 тыс. человек.

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

Теги: Харьков, Генштаб ВСУ, Мариуполь, мобилизация, Харьковская область, Запорожская область, война России против Украины, ОРДЛО, российские оккупанты
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