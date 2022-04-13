Украинские десантники уничтожили колонну российской техники вместе с пунктом управления и руководящим составом

Украинские военные получили доступ к служебным документам оккупантов, колонна которых была ликвидирована Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України / Facebook

"В одном из районов выполнения задач подразделением Десантно-штурмовых войск ВСУ совместно с побратимами из других составляющих сил обороны государства уничтожена колонна военной техники российских оккупантов. В частности, был уничтожен передвижной пункт управления с руководящим составом 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201-й военной базы Центрального военного округа ВС РФ", – говорится в сообщении.

Украинские военные получили доступ к служебным документам оккупантов, а также нашли "циничные материалы пропагандистского характера".

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