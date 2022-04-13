Российские оккупанты совершили более 60 обстрелов за сутки по Харькову и области – Минобороны Украины

Свои основные усилия российская армия продолжает сосредоточивать на подготовке к наступлению на востоке Украины Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"На слобожанском направлении подразделения 6-й армии Западного военного округа и Северного флота продолжают частично блокировать Харьков и наносят огневое поражение артиллерией. Агрессор совершил более 60 обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня по объектам инфраструктуры и жилым массивам Харькова, Дергачей и Пятихаток", – рассказал Мотузяник.

Он отметил, что свои основные усилия российская армия продолжает сосредоточивать на подготовке к наступлению на востоке Украины – для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей и обеспечения устойчивости сухопутного так называемого коридора с оккупированным Крымом.

В частности, оккупанты усиливают подразделения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактическими ракетными комплексами, а воздушную разведку – беспилотными летательными аппаратами.

По данным Минобороны, подразделения российской армии перегруппировываются и пытаются закрепиться на изюмском направлении. Для этого они создают запасы топлива, материально-технического обеспечения и пополняют боекомплект.

На донецком и таврическом направлениях оккупанты пытаются взять под контроль Рубежное, Нижнее и Попасную Луганской области и Новобахмутовку Донецкой области, а также Мариуполь Донецкой области.

Россия перебрасывает в населенный пункт Матвеев Курган в Ростовской области подразделения, выведенные из северных регионов Украины, сообщил Мотузяник.

На южнобужском направлении, по его словам, основные усилия оккупантов сосредоточены на возвращении утраченных позиций и установлении контроля над территорией Херсонской области.

"На волынском, северском и полесском направлениях сохраняется угроза нанесения оккупантами авиационных и ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины с территории Беларуси", – отметил спикер.

Он добавил, что на полигонах оккупированного Крыма оккупанты проводят подготовку подразделений, сформированных из мобилизованных лиц.

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