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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты совершили более 60 обстрелов за сутки по Харькову и области – Минобороны Украины

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Свои основные усилия российская армия продолжает сосредоточивать на подготовке к наступлению на востоке Украины
Свои основные усилия российская армия продолжает сосредоточивать на подготовке к наступлению на востоке Украины 
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Российские захватчики более 60 раз обстреляли за прошедшие сутки Харьков, а также Дергачи и Пятихатки Харьковской области. Об этом 13 апреля на брифинге, опубликованном на YouTube-канале UkraineMediaCentre Kyiv, сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"На слобожанском направлении подразделения 6-й армии Западного военного округа и Северного флота продолжают частично блокировать Харьков и наносят огневое поражение артиллерией. Агрессор совершил более 60 обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня по объектам инфраструктуры и жилым массивам Харькова, Дергачей и Пятихаток", – рассказал Мотузяник.

Он отметил, что свои основные усилия российская армия продолжает сосредоточивать на подготовке к наступлению на востоке Украины – для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей и обеспечения устойчивости сухопутного так называемого коридора с оккупированным Крымом.

В частности, оккупанты усиливают подразделения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактическими ракетными комплексами, а воздушную разведку – беспилотными летательными аппаратами.

По данным Минобороны, подразделения российской армии перегруппировываются и пытаются закрепиться на изюмском направлении. Для этого они создают запасы топлива, материально-технического обеспечения и пополняют боекомплект.

На донецком и таврическом направлениях оккупанты пытаются взять под контроль Рубежное, Нижнее и Попасную Луганской области и Новобахмутовку Донецкой области, а также Мариуполь Донецкой области.

Россия перебрасывает в населенный пункт Матвеев Курган в Ростовской области подразделения, выведенные из северных регионов Украины, сообщил Мотузяник.

На южнобужском направлении, по его словам, основные усилия оккупантов сосредоточены на возвращении утраченных позиций и установлении контроля над территорией Херсонской области.

"На волынском, северском и полесском направлениях сохраняется угроза нанесения оккупантами авиационных и ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины с территории Беларуси", – отметил спикер.

Он добавил, что на полигонах оккупированного Крыма оккупанты проводят подготовку подразделений, сформированных из мобилизованных лиц.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

По данным разведки минобороны Великобритании, подразделения оккупационных войск, которые были выведены с северных территорий Украины, прежде чем будут готовы к переброске на Донбасс, потребуют значительного восстановления и ремонта техники.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с российскими оккупантами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

Теги: Украина, Харьков, Луганская область, Донецкая область, война, оккупация, Мариуполь, Рубежное, Попасная, Нижнее, Минобороны, Александр Мотузяник, война России против Украины, Новобахмутовка, войска, Пятихатки, российские оккупанты
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