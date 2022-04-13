В моргах Днепра более 1500 погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать – заместитель мэра

По данным Генштаба ВСУ на 13 апреля, потери личного состава российских оккупантов составили около 19,8 тыс. человек Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Сейчас в моргах Днепра больше 1500 погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах", – сказал Лысенко.

Он призвал родственников оккупантов забрать их тела из Украины.

"Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы там ни было, но это чьи-то дети. Их растили матери, они их любили, они ходили с ними вместе на 1 сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы заберут трупы своих сыновей", – отметил заместитель мэра.

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