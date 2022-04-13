Иран опроверг участие своих компаний в нелегальных поставках оружия РФ – Кулеба

"Иран выступает против войны России с Украиной, поддерживает дипломатическое решение. Благодарен министру иностранных дел Абдоллахиану за опровержение утверждений о поставках оружия в Россию с помощью иранских компаний, а также за присланную в Украину медицинскую бригаду", – написал Кулеба.
Call with FM Hossein Amir Abdollahian. Iran stands against Russia’s war on Ukraine, supports a diplomatic solution. Grateful to FM Abdollahian for refuting allegations of arms transfers to Russia with the help of Iranian companies, as well as for the medical team sent to Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 13, 2022
О том, что Россия с помощью иранских сетей контрабанды оружия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для войны в Украине, написала 12 апреля The Guardian, ссылаясь на неназванных представителей Сил народной мобилизации в Ираке и региональных разведывательных служб.
Запад с начала вторжения России в Украину ввел против РФ несколько пакетов санкций. США, Великобритания и Канада о последних ограничениях объявили 6 апреля, ЕС – 8 апреля.
Санкции среди прочего включают запрет на поставки товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.
В связи с этим, по информации украинской разведки, Россия начала искать контрабандные пути поставок нужных товаров. В ГУР заявили, что, в частности, контрабанду подсанкционных товаров в Россию разрешает Грузия. В Грузии эту информацию опровергли.
В марте, по данным американских СМИ, Россия обратилась за военной помощью к Китаю. В Китае заявили, что если и будут оказывать какую-либо помощь, то только гуманитарную, а "не [передавать] оружие и боеприпасы для какой-либо из сторон".