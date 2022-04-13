Иран опроверг участие своих компаний в нелегальных поставках оружия РФ – Кулеба

В Иране заявили, что поддерживают "дипломатическое решение" конфликта между Россией и Украиной Фото: depositphotos.com

"Иран выступает против войны России с Украиной, поддерживает дипломатическое решение. Благодарен министру иностранных дел Абдоллахиану за опровержение утверждений о поставках оружия в Россию с помощью иранских компаний, а также за присланную в Украину медицинскую бригаду", – написал Кулеба.

Call with FM Hossein Amir Abdollahian. Iran stands against Russia’s war on Ukraine, supports a diplomatic solution. Grateful to FM Abdollahian for refuting allegations of arms transfers to Russia with the help of Iranian companies, as well as for the medical team sent to Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 13, 2022

О том, что Россия с помощью иранских сетей контрабанды оружия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для войны в Украине, написала 12 апреля The Guardian, ссылаясь на неназванных представителей Сил народной мобилизации в Ираке и региональных разведывательных служб.