ГУР Минобороны Украины заявило, что Тбилиси разрешает контрабанду подсанкционных товаров в РФ. В Минфине Грузии назвали это абсурдом, спецслужба потребовала доказательства

Грузия осуществляет строгий контроль над всеми таможенными пунктами в стране и ведет мониторинг входящих и исходящих грузов, отметили в минфине страны Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте минфина Грузии 4 апреля.

По данным ГУР Минобороны Украины, "из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения". Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии, добавили в украинской разведке.

Согласно информации ГУР, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства страны не препятствовать деятельности контрабандистов.

"С первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации Грузия осуществляет строгий контроль над всеми таможенными пунктами в стране и ведет мониторинг входящих и исходящих грузов, – отреагировали в минфине Грузии. – Министерство финансов Грузии со всей ответственностью заявляет, что любой вид товаров, в том числе военного или двойного назначения, а также любой товар, указанный в санкционном списке, подлежит жесткому контролю на таможне со стороны грузинских властей".

Служба госбезопасности (СГБ) Грузии призвала украинскую сторону "немедленно предоставить доказательства", говорится в заявлении, опубликованном на сайте спецслужбы 5 апреля.

Отмечается, что, согласно законодательству Грузии, "вышеуказанное деяние подпадает под категорию особо тяжких преступлений".

"Правительство Грузии будет бескомпромиссным в отношении любого возможного случая такого преступления… Обмен такой информацией предусмотрен многочисленными двусторонними соглашениями. При иных обстоятельствах будет считаться, что обнародованное заявление является преднамеренной дезинформацией, представляет собой крайне недружественный и провокационный шаг и направлено на разжигание внутренних беспорядков в Грузии", – заявили в СГБ Грузии.

В спецслужбе Грузии рассказали, что 4 апреля провели встречу с представителем посольства Украины в Грузии, во время которой "поинтересовались, на каком основании была обнародована эта информация", а также попросили "предоставить подробную информацию по указанному вопросу".

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