ГУР Минобороны Украины заявило, что Тбилиси разрешает контрабанду подсанкционных товаров в РФ. В Минфине Грузии назвали это абсурдом, спецслужба потребовала доказательства

Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте минфина Грузии 4 апреля.
По данным ГУР Минобороны Украины, "из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения". Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии, добавили в украинской разведке.
Согласно информации ГУР, представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства страны не препятствовать деятельности контрабандистов.
"С первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации Грузия осуществляет строгий контроль над всеми таможенными пунктами в стране и ведет мониторинг входящих и исходящих грузов, – отреагировали в минфине Грузии. – Министерство финансов Грузии со всей ответственностью заявляет, что любой вид товаров, в том числе военного или двойного назначения, а также любой товар, указанный в санкционном списке, подлежит жесткому контролю на таможне со стороны грузинских властей".
Служба госбезопасности (СГБ) Грузии призвала украинскую сторону "немедленно предоставить доказательства", говорится в заявлении, опубликованном на сайте спецслужбы 5 апреля.
Отмечается, что, согласно законодательству Грузии, "вышеуказанное деяние подпадает под категорию особо тяжких преступлений".
"Правительство Грузии будет бескомпромиссным в отношении любого возможного случая такого преступления… Обмен такой информацией предусмотрен многочисленными двусторонними соглашениями. При иных обстоятельствах будет считаться, что обнародованное заявление является преднамеренной дезинформацией, представляет собой крайне недружественный и провокационный шаг и направлено на разжигание внутренних беспорядков в Грузии", – заявили в СГБ Грузии.
В спецслужбе Грузии рассказали, что 4 апреля провели встречу с представителем посольства Украины в Грузии, во время которой "поинтересовались, на каком основании была обнародована эта информация", а также попросили "предоставить подробную информацию по указанному вопросу".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России из-за ее вторжения в Украину за день до этого. Он также исключил, что полетит в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу.
1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла Грузии из-за позиции властей страны в отношении вторжения РФ в Украину.
6 марта стало известно, что Россельхознадзор инициирует отмену санкций с 15 производителей молочной продукции Грузии. Накануне правительство Грузии вело переговоры с Россией о снятии санкций, хотя заверяло Украину, что не собирается развивать торговые связи с РФ.
Категорически неприемлемой назвало Министерство иностранных дел Украины активизацию торговых отношений Грузии с Россией в обращении 6 марта.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла 31 марта, что Грузия присоединилась к ограничительным мерам против России из-за войны в Украине. Она также добавила, что Грузия принимает участие во всех международных резолюциях в поддержку Украины. Зурабишвили подчеркнула, что грузины солидарны с Украиной, поскольку хорошо знают, что такое российская агрессия.