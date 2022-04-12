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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия контрабандой получила оружие из Ирака для войны в Украине – СМИ

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Иран передал России зенитно-ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, а также вернул российский ЗРК С-300
Иран передал России зенитно-ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, а также вернул российский ЗРК С-300
Фото: depositphotos.com

Россия с помощью иранских сетей контрабанды оружия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для войны в Украине. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на неназванных представителей Сил народной мобилизации в Ираке и региональных разведывательных служб.

По данным источников, Иран передал России зенитно-ракетный комплекс Bavar 373 иранского производства, а также вернул российский ЗРК С-300, который ранее Тегеран купил у Москвы.

Также издание пишет, что 26 марта одно из подразделений Сил народной мобилизации переправило из Ирака в Иран ручные гранатометы и противотанковые ракеты. Иранские военные отправили груз по морю в Россию, рассказал командир подразделения, отвечавшего за перевозку через границу. 1 апреля Силы народной мобилизации переправили в Иран две реактивных системы залпового огня Astros II производства Бразилии.

В эти дни, по данным The Guardian, три грузовых судна, способных перевозить военные грузы, пересекли Каспийское море из города Бендер-Энзели в Иране до Астрахани в России. Одно судно шло под флагом Ирана, еще два – под флагом России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запад с начала вторжения России в Украину ввел против РФ несколько пакетов санкций. СШАВеликобритания и Канада о последних ограничениях объявили 6 апреля, ЕС – 8 апреля.

Санкции, среди прочего, включают запрет на поставки товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, Ирак, оружие, война, контрабанда, война России против Украины
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