"Массовое уничтожение мирных жителей в ОРДЛО". В СНБО предупредили, что РФ готовит провокации для дискредитации Украины

"В кремлевских СМИ говорится, что Украина "устроит акцию с массовым уничтожением мирных жителей в ОРДЛО". А именно "готовит съемку провокации с обстрелами автомобилей скорой помощи в Северодонецком районе", "взорвет резервуары с хлором в Попаснянском районе", – говорится в сообщении.
В СНБО подчеркнули, что Россия в очередной раз пытается переложить на Украину ответственность за совершенные преступления.
"Учитывая то, что за восемь лет войны на востоке Украины ни одна украинская власть не рассматривала военный вариант возвращения временно оккупированных территорий, обвинения в провокациях со стороны России бессмысленны. России придется взять на себя ответственность за уничтожение мирного населения Украины, поскольку международные суды уже работают над расследованием совершенных оккупантами преступлений на территории нашего государства", – сказано в заявлении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11 апреля предупредил о готовящихся РФ провокациях.
"Россия знает, что поставки оружия необходимы Украине и мобилизует все усилия, чтобы подорвать их. Москва подготовила масштабную информационную кампанию, нацеленную на иностранные СМИ и политиков", – написал глава МИД.
В этот же день глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о подготовке Россией фейков о том, что украинские военнослужащие якобы сдаются в плен с оружием от западных союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии.