"Массовое уничтожение мирных жителей в ОРДЛО". В СНБО предупредили, что РФ готовит провокации для дискредитации Украины

В СНБО подчеркнули, что Россия в очередной раз пытается переложить на Украину ответственность за совершенные преступления Фото: depositphotos.com

"В кремлевских СМИ говорится, что Украина "устроит акцию с массовым уничтожением мирных жителей в ОРДЛО". А именно "готовит съемку провокации с обстрелами автомобилей скорой помощи в Северодонецком районе", "взорвет резервуары с хлором в Попаснянском районе", – говорится в сообщении.

В СНБО подчеркнули, что Россия в очередной раз пытается переложить на Украину ответственность за совершенные преступления.

"Учитывая то, что за восемь лет войны на востоке Украины ни одна украинская власть не рассматривала военный вариант возвращения временно оккупированных территорий, обвинения в провокациях со стороны России бессмысленны. России придется взять на себя ответственность за уничтожение мирного населения Украины, поскольку международные суды уже работают над расследованием совершенных оккупантами преступлений на территории нашего государства", – сказано в заявлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)