Ермак: РФ готовит фейки, что ВСУ сдаются с оружием от западных союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии

Ермак: Российская душа может и дальше жить в своих розовых мечтах, пока еще жива Фото: Андрій Єрмак / Facebook

"Россия начинает "фейковую операцию" по поводу оружия, которое нам передают союзники. Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся "сбить" поставки вооружения любыми методами. Например, один из последних фейков – о якобы уничтожении переданных Словакией ЗРК С-300. Эту информацию уже опроверг [словацкий] премьер-министр Эдуард Хегер", – написал Ермак.

Он отметил, что украинским властям известны все сценарии, которые разрабатывают россияне.

"Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предупредить такие фейки, поскольку оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет. Поэтому российская душа может и дальше жить в своих розовых мечтах, пока еще жива", – подчеркнул Ермак.

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