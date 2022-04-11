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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: РФ готовит фейки, что ВСУ сдаются с оружием от западных союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии

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Ермак: Российская душа может и дальше жить в своих розовых мечтах, пока еще жива
Ермак: Российская душа может и дальше жить в своих розовых мечтах, пока еще жива
Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Российские оккупанты готовят ряд фейков для дискредитации Вооруженных сил Украины в глазах западных партнеров Киева. Об этом 11 апреля в Telegram заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россия начинает "фейковую операцию" по поводу оружия, которое нам передают союзники. Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся "сбить" поставки вооружения любыми методами. Например, один из последних фейков – о якобы уничтожении переданных Словакией ЗРК С-300. Эту информацию уже опроверг [словацкий] премьер-министр Эдуард Хегер", – написал Ермак.

Он отметил, что украинским властям известны все сценарии, которые разрабатывают россияне.

"Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии. Хочу сразу предупредить такие фейки, поскольку оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет. Поэтому российская душа может и дальше жить в своих розовых мечтах, пока еще жива", – подчеркнул Ермак.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 апреля Хегер сообщил, что страна передает Украине систему С-300.

С-300 – это зенитно-ракетные комплексы, способные поражать различные цели на высоте 75–200 км, в зависимости от типа применяемых элементов.

Теги: Россия, Украина, Словакия, ВСУ, война России против Украины, Андрей Ермак, Эдуард Хегер, российские оккупанты
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