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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: Все преступления Россия совершает практически в прямом эфире. Это новый фактор этой войны

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Фиксация зверств российской армии в Украине может повлиять на исход войны, считает Пионтковский. На фото братская могила в Буче, где хоронили убитых оккупантами мирных жителей
Фиксация зверств российской армии в Украине может повлиять на исход войны, считает Пионтковский. На фото – братская могила в Буче, где хоронили убитых оккупантами мирных жителей
Фото: EPA

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что одной из особенностей войны России против Украины является детальная фото- и видеофиксация преступлений, которые совершают российские военнослужащие, что может повлиять на исход противостояния.

Он отметил, что западные страны решили поставлять Украине "самое современное оружие" после того, как были опубликованы доказательства зверств, совершаемых российской армией. 

"Россия всегда воевала таким способом. Чудовищные преступления они совершали и в Чечне, и в Сирии. Особенно в Сирии. Но была другая технология. Сейчас война ведется с телефонами, видеокамерами, дронами. Все их преступления совершаются практически в прямом эфире. Это абсолютно новый фактор", – подчеркнул Пионтковский. 

В Чечне, по его словам, фиксировать преступления российских военных удавалось только благодаря героизму отельных журналистов. 

"В Чечне только благодаря героизму [журналистки Анны] Политковской удавалось выявить какие-то страшные случаи. [Чеченское село] Самашки стало именем нарицательным, как сейчас Буча. А иначе русские воевать не умеют. Это важнейший фактор. И он решил дискуссию в последние дни, что нужно предоставлять [Украине] наступательное вооружение", – сказал эксперт.

Он обратил внимание, что в последние дни в США начали звучать заявления, что Украина одержит победу в войне с Россией. 

"Слово "победа" прозвучало по той же причине. Потому что что такое война на истощение? Это продолжение зверских методов расправы с мирным населением и обстрелов городов", – сказал Пионтковский.

По его мнению, длительной войны на истощение между Россией и Украиной не будет. Ситуация должна разрешится в ближайшие недели, прогнозирует он. Российские войска предпримут попытку захватить всю территорию Донбасса, то есть Луганскую и Донецкие области, а также Харьков, считает Пионтковский.

"Ничто другое они не могут предложить как победу. Добить Мариуполь – это не победа. Они собираются взять Харьков, продать это населению и провести тот самый парад на Красной площади [9 мая]", – сказал публицист.

Он считает, что Россия не сможет реализовать этот план.  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

На оккупированных территориях российские военнослужащие совершают военные преступления, заявляют украинские властизападные государства и международные правозащитные организации.

После освобождения Киевской области в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны.

После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных и утверждает, что это "постановка киевского режима для западных СМИ". Тела, которые показаны на фото и видео "по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь", заявили в РФ. Но спутниковые снимки подтверждают, что на улицах Бучи тела погибших появились задолго до ухода оккупантов.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, расстрелы и изнасилования мирных жителей были зафиксированы в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Сирия, Чечня, Анна Политковская, Андрей Пионтковский, Буча, российская агрессия, война России против Украины
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