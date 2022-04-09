Подоляк: Россия сегодня – это страна, которая находится вне человеческой цивилизации, их ненавидят

"По моему мнению, Россия сегодня – это страна, которая находится вне человеческой цивилизации. Они не обладают всеми качествами, которые необходимы современным людям. Они живут в параллельном, иллюзорном мире, где фильтрационный, концентрационный лагерь является основой их философии", – сказал он.

Советник главы ОП считает, что "проблема русских в том, что они остались жить в 2014 году".

"К сожалению, Украина тогда оказалась в тяжелой ситуации, институты государства были частично разрушены по понятным причинам, некоторые наши люди, украинцы, пребывали в каких-то иллюзиях еще и так далее. И тогда русские получили возможность достаточно просто захватить Крым, устроить какие-то криминальные анклавы под названием "республики", по сути обычные криминальные зоны. Они остались в этой иллюзии, за восемь лет они эту иллюзию расширили, умножили, они совершенно не знают Украины. Надо быть абсолютно оторванным от реального мира, чтобы думать (а они искренне так думали), что тут 80–90% будут встречать их с цветами", – объяснил Подоляк.

По его словам, в этой иллюзии россияне продолжают частично жить до сих пор.

"Они не понимают, что их ненавидят. Особенно их ненавидят там, где они находятся (а это юг и восток Украины), потому что они там разбомбили города. Они там уничтожают людей, они пришли как оккупанты, не имеющие никакого отношения к европейской цивилизации. Русский мир – это мир смерти, крови, вони и ненависти. В Украине это неприемлемо", – заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что "в Украине совершенно другой тип жизни".

"Украина вкладывала деньги в комфорт, инфраструктуру, не в военные технологии. Россия вкладывала деньги только в одно – в экспансию и в уничтожение соседей. Соответственно, когда они пришли, оказалось, что 99% людей их не переваривают, их ненавидят. И все их попытки устроить какие-то анклавные вещи, какие-то "хэнээры", – они натыкаются на то, что они там находят два-три интеллектуальных инвалида, моральных уродца, которые соглашаются на фейковые должности и что-то подобное. Все это не будет работать", – сказал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)