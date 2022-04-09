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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В Украине слишком много фанфаронов". Подоляк считает "болезнью" разговоры о дате окончания войны с Россией

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Подоляк: Тяжелейшие противостояния с РФ должны бы уже научить людей какой-то скромности
Подоляк: Тяжелейшие противостояния с РФ должны бы уже научить людей какой-то скромности
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Говорить о вероятных сроках завершения вторжения России в Украину нет смысла, заявил в опубликованном 8 апреля интервью "РБК-Украина" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Речь об этом зашла после вопроса о переговорах РФ и Украины.

"К сожалению, война не имеет конкретных сроков: мы к этому дню достигнем этого и этого. [...] Давать какие-то сроки, с учетом того, что интенсивность боевых действий не уменьшается, а наоборот, нарастает, сейчас было бы неправильно. Я понимаю, что в Украине очень многие любят говорить: через две недели что-то уже закончится, через день что-то возьмем и так далее. Эту болезнь уже надо как-то вылечить", – сказал Подоляк.

Он считает, что "шесть недель тяжелейшего противостояния с РФ должны бы уже научить людей какой-то скромности, отказу от попыток традиционно хайпонуть и собрать дополнительные лайки".

"В Украине слишком много героев, которые сидят в тени, но действительно тянут нашу страну к победе, и слишком много фанфаронов, которые позволяют себе давать конкретные даты, когда что-то будет происходить, где мы выиграем и где проиграем. От этого надо избавляться", – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

С конца марта делегации Украины и России ведут переговоры о завершении войны, 29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд таких переговоров (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

Представители украинской делегации рассказывали, что РФ требует от Украины признания контроля России над оккупированным Крымом, но Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

По итогам встречи делегаций двух стран глава фракции "Слуга народа" в Верховой Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".

Член украинской делегации, дипломат Александр Чалый сказал, что в таком случае Украина будет готова отказаться от вступления в НАТО и сохранять "постоянный нейтралитет".

Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 29 марта предложила в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя и обязать обе страны на время переговоров не использовать военные силы для решения вопроса оккупированного РФ украинского полуострова, сообщил Подоляк. В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крымского полуострова на переговорах с Украиной.

Теги: Россия, война, переговоры, агрессия, вторжение, советник, российская агрессия, война России против Украины, встреча, Михаил Подоляк
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