"В Украине слишком много фанфаронов". Подоляк считает "болезнью" разговоры о дате окончания войны с Россией

Речь об этом зашла после вопроса о переговорах РФ и Украины.

"К сожалению, война не имеет конкретных сроков: мы к этому дню достигнем этого и этого. [...] Давать какие-то сроки, с учетом того, что интенсивность боевых действий не уменьшается, а наоборот, нарастает, сейчас было бы неправильно. Я понимаю, что в Украине очень многие любят говорить: через две недели что-то уже закончится, через день что-то возьмем и так далее. Эту болезнь уже надо как-то вылечить", – сказал Подоляк.

Он считает, что "шесть недель тяжелейшего противостояния с РФ должны бы уже научить людей какой-то скромности, отказу от попыток традиционно хайпонуть и собрать дополнительные лайки".

"В Украине слишком много героев, которые сидят в тени, но действительно тянут нашу страну к победе, и слишком много фанфаронов, которые позволяют себе давать конкретные даты, когда что-то будет происходить, где мы выиграем и где проиграем. От этого надо избавляться", – заявил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)