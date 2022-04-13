Российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку в Донецкой области, ранены семь человек – глава ОВА

"Удар произошел сегодня утром, повреждены многоквартирные дома. Снова и снова россияне подтверждают, что они не могут вести честную конвенционную войну, не способны противостоять Вооруженным силам Украины. Их главная тактика теперь – убивать и терроризировать гражданское население", – написал Кириленко.

По его словам, в результате атаки со стороны оккупантов, по меньшей мере, семь человек ранены.

"Государство-террорист продолжает обстреливать города и села по всей линии фронта. Сегодня под ударом уже оказались Авдеевка и Большая Новоселка. В Авдеевке поврежден жилой дом и объекты городской инфраструктуры. В Великой Новоселке известно о попадании в частный дом, владелица которого получила легкую контузию", – отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что все преступления россиян тщательно фиксируются, и враг понесет за них наказание.

Волонтер Дмитрий Баевский сообщил, что в 100 метрах от места падения ракеты находились около 300 человек, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью и пенсиями.

Война России против Украины. Главное (обновляется)