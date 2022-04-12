Оккупанты обстреляли инфраструктуру Миргорода – глава Полтавской ОВА

Президент России Владимир Путин объявил масштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Оккупанты обстреливали Миргород 2 апреля. Тогда была повреждена инфраструктура аэродрома, а также произошло возгорание на складе горюче-смазочных материалов.