Оккупанты обстреляли инфраструктуру Миргорода – глава Полтавской ОВА

"Снова под вражеским ударом инфраструктура Миргорода. Два "прилета", – написал он.
Лунин отметил, что информация о возможных пострадавших и нанесенном ущербе уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент России Владимир Путин объявил масштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Оккупанты обстреливали Миргород 2 апреля. Тогда была повреждена инфраструктура аэродрома, а также произошло возгорание на складе горюче-смазочных материалов.