"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом

Кондратюк: Вчера саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

"Вчера саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц. Имеет название 9М22У. Снаряд для "Градов". Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане", – подписал снимок Кондратюк.

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