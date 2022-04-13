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13 апреля, 2022
 
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"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом

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Кондратюк: Вчера саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц
Кондратюк: Вчера саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц
Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк 12 апреля опубликовал в Facebook фото снаряда, от удара которого был разрушен его дом в Киевской области.

"Вчера саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц. Имеет название 9М22У. Снаряд для "Градов". Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане", – подписал снимок Кондратюк.

https://www.facebook.com/kondratjukigor/posts/537640731052643

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

12 марта Кондратюк перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего 60-летия, ведущий сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом.

Ведущий сообщил, что во время обстрела в доме никого не было. Они с женой переехали во Львов за две недели до случившегося. 

Теги: саперы, война России против Украины, Игорь Кондратюк, российские оккупанты
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