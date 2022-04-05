  Кондратюк: Это очень сложное обстоятельство – находиться в безопасности, зная, что твоя квартира в опасности

Кондратюк: Твое сердце и душа – они не здесь Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

Кондратюк подчеркнул, что не знает, где будут жить переселенцы после того, как у них закончатся деньги. Ведущий сообщил, что сейчас в меру финансовых возможностей помогает ВСУ.

"Это очень сложное обстоятельство – находиться в безопасности, зная, что твоя квартира в опасности Сложность в том, что твое сердце и душа – они не здесь", – заявил он.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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