  Кондратюк: Это очень сложное обстоятельство – находиться в безопасности, зная, что твоя квартира в опасности

Кондратюк подчеркнул, что не знает, где будут жить переселенцы после того, как у них закончатся деньги. Ведущий сообщил, что сейчас в меру финансовых возможностей помогает ВСУ.
"Это очень сложное обстоятельство – находиться в безопасности, зная, что твоя квартира в опасности Сложность в том, что твое сердце и душа – они не здесь", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
12 марта Кондратюк перевел ВСУ 300 тыс. грн и призвал подписчиков последовать его примеру. 14 марта, в день своего 60-летия, ведущий сообщил, что российские оккупанты обстреляли его дом.
15 марта Кондратюк написал, что Facebook удалил его пост об обстрелах дома. "Facebook – не поверите – увидел в моем посте разжигание розни! Разжигание розни не в бомбардировке Россией жилых домов украинцев, а в информировании сообщества об этих военных преступлениях! В каком же продажном информационном вакууме вы там живете, Марк", – написал ведущий.