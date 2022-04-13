Российские войска обстреляли Бабаи в Харьковской области. Один человек погиб, двое ранены – прокуратура

"12 апреля около 14.00 российские военнослужащие обстреляли поселок городского типа Бабаи Харьковского района. В результате погиб 37-летний мужчина. Еще два человека ранены. Также повреждены и разрушены ряд жилых домов", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, спряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)



