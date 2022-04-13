Российские войска обстреляли Бабаи в Харьковской области. Один человек погиб, двое ранены – прокуратура

"12 апреля около 14.00 российские военнослужащие обстреляли поселок городского типа Бабаи Харьковского района. В результате погиб 37-летний мужчина. Еще два человека ранены. Также повреждены и разрушены ряд жилых домов", – говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, спряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 апреля Минобороны Украины заявило, что оккупанты попытаются оцепить Харьков, чтобы снова попробовать его захватить.
Оккупанты концентрируют силы на восточном направлении от Харькова, сообщали в Харьковской областной военной администрации 7 апреля. "Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил на изюмском, купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции", – заявлял Синегубов.
О том, что российские войска намерены продвигаться в направлении Харькова после восстановления и перегруппировки, сообщил в интервью CNN 8 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
8 апреля компания Maxar Technologies сделала спутниковые снимки, на которых видно 13-километровую колонну с российской военной техникой вблизи поселка Великий Бурлук Харьковской области. 10 апреля Синегубов сообщил, что Вооруженные силы Украины уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которая направлялась в сторону Изюма Харьковской области. Он не уточнил, одна ли это колонна.